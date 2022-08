Ghostbusters: Spirits Unleashed komt op 18 oktober uit voor Windows, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X en S. Het spel, dat gebaseerd is op de bekende gelijknamige films, zal een asymmetrische multiplayermodus bevatten

Op Windows komt de game exclusief naar de Epic Games Store, zo meldt ontwikkelaar Illfonic. De gameplay varieert sterk tussen spoken en mensen door die asymmetrische modus. Spelers kunnen in het menselijke team gaan, dat uit vier personages bevat, of ze kunnen het spook spelen, dat in zijn eentje handelt. In die zin doet de gameplay-opzet sterk denken aan Evolve. De mensen hebben gadgets als de PKE Meter, Particle Thrower en Ghost Trap. Het spook kan mensen immobiliseren met slijm, teleporteren en bepaalde objecten overnemen.

Sommige van de originele acteurs maken ook verschijningen, in ieder geval in de aankondigingstrailer. Dan Aykroyd en Ernie Hudson, die respectievelijk Dr. Raymond Stantz en Winston Zeddemore spelen, passeren de revue, zowel in de vorm van gedigitaliseerde gelijkenis als met hun stem.

De multiplayermodus vindt plaats in typische spookscenariolocaties als een museum, een landhuis en een gevangenis. Eerder kwam ook al uit dat de game crossplay zal ondersteunen op alle platformen, wat betekent dat spelen met vrienden en matchmaking met vreemden soepeler en sneller moet gaan.