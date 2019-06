IKEA gaat in 2020 op maat gemaakte bureau-accessoires voor gamers maken

IKEA gaat op maat gemaakte, 3d-geprinte bureau-accesoires voor gamers verkopen. Het gaat aanvankelijk om keycaps, een mouse bungee en een op maat gemaakte polssteun. Met een app nemen gebruikers een foto van hun pols, waarna de steun op basis daarvan wordt gemaakt.

IKEA werkt voor het project samen met Unyq, dat al langer 3d-geprinte protheses maakt, maar dan voor mensen met scoliose en mensen die prothetische ledematen nodig hebben. In de loop van de samenwerking zijn er ook andere producten als prototypes gemaakt, zoals stoelen en bureaus. Voorlopig houdt het Zweedse bedrijf het echter bij deze drie producten.

Een mate van verpersoonlijking is mogelijk bij de producten. In een demovideo is te zien dat bij ieder product in de catalogus de optie customize staat. Klanten kunnen in ieder geval een kort stukje tekst op hun producten zetten. Of de keycaps ook beschreven kunnen worden is niet duidelijk. Die in de video zijn blanco, afgezien van de textuur. Engadget spreekt over de optie om de polssteun op maat te maken via de app.

De productserie, die Uppkoppla gaat heten, zal vanaf 2020 verkrijgbaar zijn. IKEA heeft nog geen prijsinformatie bekendgemaakt. Ook is het niet duidelijk of de producten in 2020 meteen wereldwijd verkrijgbaar zijn.