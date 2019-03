Sonos en Ikea onthullen op 8 april een nieuwe speaker in de Symfonisk-reeks

Audiofabrikant Sonos en interieurketen Ikea onthullen op 8 april samen een tweede speaker in hun Symfonisk-collectie. De presentatie vindt plaats aan de vooravond van het Salone del Mobile in Milaan, een expo die loopt van 9 tot 14 april.

Details over de nieuwe speaker hebben Sonos en Ikea nog niet vrijgegeven. Wel zinspelen de fabrikanten in een gezamenlijk persbericht op 'een combinatie van licht en geluid'. "In Milaan willen we de bezoekers het onmiskenbare verschil laten ondervinden dat licht en geluid in je leven maken", aldus Björn Block, business leader voor Ikea Home Smart in Zweden. Het is echter niet duidelijk of dat op de speaker zelf slaat of op een samenspel van de Sonos-speaker met de slimme Trådfri-verlichting die de Zweedse interieurgigant sinds 2016 in het assortiment heeft.

Sonos en Ikea toonden vorig jaar al een prototype van hun eerste gezamenlijke Symfonisk-wifispeaker. Tijdens het Salone del Mobile zullen bezoekers deze speaker voor op de boekenplank voor het eerst aan het werk kunnen horen. Over de nieuwe speaker zijn zoals gezegd nog geen details bekend; in een teaserfilmpje is het product zelfs geheel vervaagd.

Een woordvoerder van Ikea liet eerder aan Tweakers weten dat de Symfonisk-producten vanaf augustus in elk geval in België verkrijgbaar zijn. Nederland volgt wellicht op een later moment.