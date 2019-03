Razer introduceert mechanisch BlackWidow-toetsenbord voor 130 euro

Razer heeft een nieuw mechanisch toetsenbord aan zijn BlackWidow-lijn toegevoegd. Het nieuwe model, simpelweg BlackWidow geheten, is voorzien van groene Razer-schakelaars en Chroma-achtergrondverlichting. De prijs is 130 euro.

De nieuwe BlackWidow is uitgebreider dan de vorig jaar aangekondigde BlackWidow Lite en neemt wat eigenschappen over van de duurdere BlackWidow Elite. In 2013 introduceerde Razer overigens al een BlackWidow maar het nieuwe model is ook ten opzichte van dit product uitgebreider. Het toetsenbord heeft Razer Green Mechanical Switches en Chroma-rgb-achtergrondverlichting die te bedienen is via de Synapse 3-software.

Het toetsenbord heeft n-key-rollover met antighosting en biedt een pollingsnelheid van 1000Hz. Voor de opslag van profielen en voor verlichting, toetscombinaties en macro's, is er geheugen aan boord, maar die opslag kan ook op de servers van Razer gebeuren. Deze maand komt de BlackWidow op de markt voor 130 euro.

Nieuw is verder de Kraken-hoofdtelefoon, die ook deze maand verschijnt. Deze koptelefoon met aluminium frame heeft 50mm-drivers en een koelende gellaag als oorschelpvulling. Het frequentiebereik is 12Hz tot en met 28kHz en voor de microfoon is dat 100Hz tot en met 10kHz. De prijs van de Kraken is 80 euro en hij komt in het groen, roze en zwart op de markt.

Ten slotte is er de Razer Basilisk Essential-muis voor gamers. De sensor van de Essential is minder gevoelig dan die van de reguliere Basilisk: 6400dpi tegenover 16.000dpi. De polling rate is 1000Hz, en de muis heeft mechanische schakelaars en zeven programmeerbare knoppen. Verder is er rgb-verlichting voor het Razer-logo aanwezig en is de rubberen grip aangepast ten opzichte van de bestaande Basilisk. De prijs van de Basilisk Essential is 50 euro.