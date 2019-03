Patentaanvraag van Google beschrijft scherm dat op twee plaatsen vouwbaar is

Uit een onlangs door Google ingediend patent is op te maken dat het bedrijf de ontwikkeling van een vouwbaar scherm overweegt. De technologie waarmee Google experimenteert, onderscheidt zich van bestaande foldables doordat het scherm op twee plaatsen kan worden gevouwen.

De meeste schetsen uit het patent, voor het eerst gespot door Patently Mobile, tonen een scherm dat nauw verwant lijkt aan de vouwbare displays van de Huawei Mate X en Samsung Galaxy Fold. Er is echter ook een tekening waarop een scherm is te zien dat op twee plaatsen vouwbaar is, waardoor een soort z-vorm ontstaat. Op die manier zouden ook grotere mobiele apparaten compact kunnen worden opgevouwen.

Het patent beschrijft een oledpaneel dat herhaaldelijk kan worden gevouwen en bedoeld is voor een 'modern computing device'. Het woord smartphone komt in het hele document niet één keer voor.

Het ingediende patent is volgens The Verge opmerkelijk, omdat Google nog nooit een eigen beeldscherm heeft geproduceerd. Het bedrijf besteedt de productie van hardware voor zijn Pixel-producten sinds jaar en dag uit aan bedrijven als Foxconn, HTC en LG. Mocht het dubbel vouwbare scherm uiteindelijk het levenslicht zien, dan is de kans daarom vrij groot dat ook de productie daarvan aan een partner wordt uitbesteed.