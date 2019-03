Apple: Spotify wil de voordelen van een gratis app zonder een gratis app te zijn

Spotify wil volgens Apple de voordelen van een gratis app hebben, zonder een gratis app te zijn. Zo wil het muziekbedrijf volgens Apple geen geld aan Apple afdragen, terwijl het door de App Store wel inkomsten krijgt. Apple zegt ook geen updates van Spotify te hebben geblokkeerd.

Dat staat in een verklaring die Apple heeft gepubliceerd. Volgens Apple heeft Spotify jarenlang geprofiteerd van de App Store om extreem snel te kunnen groeien. Nu wil de Zweedse maker van de gelijknamige muziekapp gebruikmaken van de voordelen van de App Store, zonder voor de digitale markt te betalen, stelt Apple.

De verklaring is een reactie op een blogbericht van Spotify-oprichter Daniel Ek. Ek stelt dat Apple voor oneerlijke concurrentie zorgt. Zo moeten sommige betaalde apps dertig procent afdragen aan Apple als die gebruikmaken van het betaalsysteem van het Amerikaans bedrijf. Voor gebruikers die bijvoorbeeld via de Spotify-app een betaalde Premium-abonnement afnemen, moet het muziekbedrijf dertig procent van de inkomsten aan Apple geven.

Die 'belasting' hoeven bedrijven als Uber of Deliveroo niet te betalen. Daarnaast zorgt de afdracht voor oneerlijke concurrentie met Apple Music, stelt Ek. Als het de belasting zou doorrekenen naar de klant, moet de prijs van Spotify hoger worden dan die van Apple Music. En dat is volgens Ek niet eerlijk.

Apple bevestigt nu dat appmakers inderdaad dertig procent van de digitale producten die in de app worden aangeschaft moeten afdragen. Maar volgens het bedrijf is het aandeel dat Apple daadwerkelijk van Spotify krijgt relatief weinig. Zo gebruiken de meeste consumenten de gratis versie van Spotify. Daar krijgt Apple geen geld van. Ook heeft een 'substantieel aandeel' van de Spotify-gebruikers een abonnement dat via een telecomprovider is afgesloten. Daarvan krijgt Apple eveneens geen geld. Apple schrijft dat het Amerikaans bedrijf een platform, set ontwikkeltools en een betaalomgeving heeft gebouwd voor appmakers, waar Spotify ook gebruik van maakt. Nu wil Spotify gebruikmaken van al die voordelen, zonder daarvoor te betalen, beredeneert Apple.

Op het punt dat Apple Music voor oneerlijke concurrentie zorgt, gaat Apple niet in. Wel bevestigt het bedrijf dat bedrijven die 'fysieke producten als taxi's en maaltijdbezorgdiensten' geen bedrag hoeven af te geven. Daarmee refereert het bedrijf naar Uber en Deliveroo. Voor digitale producten en diensten, zoals de producten die Spotify biedt, moet inderdaad dertig procent worden afgedragen. Wel merkt het bedrijf op dat het cijfer van dertig procent na het eerste jaar van een jaarabonnement wordt gehalveerd.

Spotify claimde in zijn brief verder dat wanneer Spotify geen gebruik zou maken van het betaalsysteem van Apple, het Amerikaans bedrijf 'technische en ervaringsbeperkende restricties' op zou leggen. Ook zouden updates van het bedrijf regelmatig worden geblokkeerd en zou toegang tot Siri, HomePod en de Apple Watch zijn geweigerd.

Ook dit klopt volgens Apple niet. Het bedrijf stelt alleen om aanpassingen voor updates te hebben gevraagd als Spotify 'de regels probeerde te omzeilen'. Het bedrijf ontkent toegang tot zijn producten en diensten te hebben geweigerd. "Sterker nog, de Spotify Watch-app is de nummer 1 app in de Watch Music-categorie", schrijft het bedrijf.

Apple claimt juist dat Spotify er oneerlijke handelspraktijken aan nahoudt. Zo worden artiesten onderbetaald. Onlangs werd Spotify door de Amerikaanse Copyright Royalty Board gedwongen om meer uit te betalen aan muziekmakers, zo schrijft onder meer Billboard.

Naast het blogbericht heeft Spotify ook een klacht ingediend bij de Europese Commissie. De klacht kan tot een onderzoek en uiteindelijk een boete leiden. Een woordvoerder van de Europese Commissie heeft bevestigd dat de klacht is ontvangen en wordt beoordeeld.