'Google werkt aan ondersteuning van Nintendo Switch-controllers in Chrome'

In de broncode van Chromium zijn aanwijzingen ontdekt dat Google Chrome ondersteuning krijgt voor de Joy-Con-controllers van de Nintendo Switch. Dat betekent in theorie dat gebruikers straks in een browserscherm games kunnen spelen via deze controllers.

De ontdekking van de nieuwe functie door Twitter-gebruiker Owen Williams komt aan de vooravond van Googles Game Developers Conference, op 19 maart, waar de techreus naar verwachting meer details van zijn nieuwe gamestreamingdienst zal bekendmaken. Games streamen via Chrome is niet helemaal nieuw; Google demonstreerde eind 2018 al hoe Assassins’ Creed Odyssey met behulp van een bekabelde controller via de browser kon worden gespeeld.

De bijkomende ondersteuning van de Nintendo Switch-controllers kan erop wijzen dat er binnenkort meer games via Chrome kunnen worden gestreamd. Of daar ook titels van Nintendo zelf bij zitten, is momenteel nog niet duidelijk. Overigens bood de Linuxversie van Chrome al enige tijd vroege ondersteuning voor de Switch Pro-controller van Nintendo. Volgens 9to5Google wordt momenteel nog volop gewerkt aan de ondersteuning van de Joy Con-controllers en doet de functie op zijn vroegst in Chrome 75 zijn intrede.