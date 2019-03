Google past Play Store aan in aanloop naar presentatie van gameproject op GDC

Google heeft in aanloop naar de presentatie van zijn gameproject, dinsdag om 18 uur Nederlandse tijd, een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Play Store. De veranderingen hebben onder meer betrekking op de bestandsgrootte van apk's en op het preregistratieproces voor ontwikkelaars.

Een van de belangrijkste wijzigingen is dat het preregistratieproces voor apps voortaan toegankelijk is voor alle Google Play-ontwikkelaars. De functie bestaat al sinds 2015, maar was tot nu toe uitsluitend beschikbaar voor een selecte groep ontwikkelaars. Gebruikers die zich preregistreren, ontvangen een melding wanneer de app live gaat, waardoor het aantal day one-installaties zal toenemen.

Google heeft daarnaast de maximale bestandsgrootte verhoogd voor apk’s die gegenereerd worden uit zogeheten app bundles. Games en andere grote applicaties uit zo’n bundel mogen voortaan 150MB groot zijn. Gebruikers die een omvangrijke app downloaden, krijgen voortaan een waarschuwing te zien wanneer de applicatie groter is dan 150MB. In het verleden verscheen die melding al wanneer de bestandsgrootte de 100MB overschreed.

Google voerde daarnaast nog een aantal kleinere verbeteringen aan de Play Store door. Meer details daarover zijn te vinden op de Android Developers Blog. Verwacht wordt dat de techreus dinsdagavond, tijdens de Game Developers Conference in San Francisco, onder meer een eigen gameconsole zal voorstellen.