Google komt met aankondiging tijdens Game Developer Conference op 19 maart

Google houdt op 19 maart tijdens de Game Developer Conference een keynote. Uit de uitnodiging blijkt niet waar de presentatie over zal gaan, maar mogelijk komt er nieuws over Project Stream, een gamestreamingdienst waar Google aan werkt.

Verschillende Amerikaanse media hebben de uitnodiging ontvangen, waaronder The Verge. In de uitnodiging staat alleen de datum, tijd en locatie en de zin 'alles wordt onthult'. Omdat het om een keynote op de Game Developer Conference gaat, is het duidelijk dat de presentatie met games te maken heeft.

Google begon in oktober vorig jaar met Project Stream. Dat ging om een test voor het streamen van games in Chrome, die werd uitgevoerd met Assassin's Creed Odyssey. Er zijn al langer geruchten over een streamingdienst voor games van Google. Die zou aanvankelijk de codenaam Yeti hebben gehad.

Het is niet de eerste keer dat Google aanwezig is op de GDC, maar in voorgaande jaren organiseerde de zoekgigant kleine sessies voor ontwikkelaars van Android-games. Dit keer gaat het om een keynote, een grote presentatie waarbij veel media aanwezig zal zijn. Dat duidt op een belangrijke aankondiging.

Ook Microsoft werkt aan een streamingdienst voor games. Dat doet het bedrijf onder de werktitel Project xCloud en het gebruikt daarvoor bladeservers met Xbox One-hardware. Naar verluidt werkt ook Amazon aan een soortgelijke dienst. In 2014 kocht Amazon al Twitch.