Varjo brengt VR-1-headset met 'Bionic Display' uit voor 5995 euro

Het Finse Varjo brengt een vr-headset uit die veel scherper beeld kan weergeven dan huidige headsets, door de toevoeging van een microdisplay. De headset is bedoeld voor de zakelijke markt en er moet ook een servicelicentie van 995 euro per jaar betaald worden.

De Varjo VR-1 heeft een oledscherm met een resolutie van 1440x1600 pixels, maar er zit ook een zogenaamd focus display in de headset, of Bionic Display, zoals Varjo dat noemt. Dat is een microdisplay met een zeer hoge resolutie, waarvan het beeld over het normale scherm wordt geprojecteerd. Dat resulteert in een sweet spot in het midden van het beeld, die veel scherper beeld geeft dan de rest van het scherm.

Varjo noemt niet wat de exacte resolutie is van het microdisplay, maar volgens de fabrikant bedraagt de resolutie 60 pixels per graad beeldhoek, wat overeenkomt met de maximale resolutie die menselijke ogen kunnen waarnemen. De pixeldichtheid is meer dan 3000ppi, veel meer dan de 615ppi van bijvoorbeeld de HTC Vive Pro. Tijdens de CES-beurs begin dit jaar probeerde Tweakers een prototype van de vr-bril van Varjo. Daaruit bleek dat de scherpte in de praktijk indrukwekkend is.

De VR-1-headset weegt 905 gram en wordt met een usb-c-kabel verbonden aan een pc. De headset werkt met SteamVR Tracking 2.0. Varjo brengt de headset in 34 landen uit, waaronder Nederland en België. De headset wordt alleen geleverd aan bedrijven.