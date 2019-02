Age of Wonders: Planetfall van Nederlandse ontwikkelaar komt op 6 augustus uit

Age of Wonders: Planetfall komt op 6 augustus uit. De game wordt gemaakt door Triumph Studios uit Delft. De studio werd in 2017 overgenomen door Paradox Interactive, de uitgever van het spel.

De verschijningsdatum blijkt uit een vermelding in de Microsoft Store en op Steam. De game is vanaf dinsdag te bestellen in de downloadwinkels voor 50 euro. Bij de aankondiging in mei vorig jaar werd gezegd dat het spel in 2019 uit zou komen, maar een datum werd niet genoemd.

In tegenstelling tot eerdere games uit de Age of Wonders-serie, speelt Planetfall zich in de toekomst af. Het is net als eerdere delen een turn-based strategiegame. De singleplayercampagne speelt zich af op willekeurig gegenereerde speelvelden en er is een multiplayermodus. In een video op Twitch laten de ontwikkelaars verschillende aspecten van de game zien.

Age of Wonders: Planetfall komt uit voor de pc, de PlayStation 4 en de Xbox One. Het is voor het eerst dat een game uit de serie naar consoles komt. De vorige delen kwamen alleen uit voor de pc. De vorige game was Age of Wonders III, die in 2014 uitkwam.