Guerrilla Games mag het vlaggenschip van de Nederlandse game-industrie zijn, maar ons land heeft natuurlijk meer getalenteerde studio's. Een van die studio's is het in Delft gevestigde Triumph Studio's, dat je kent van Age of Wonders en Overlord. In 2014 bespraken we op Tweakers Age of Wonders III, en we beschreven het daarbij als een klassieke turn-based strategiegame in zijn puurste vorm. Dat genre was stiekem een beetje uit de tijd, maar bediende nog altijd een aardige groep liefhebbers. In de ogen van Triumph is dat laatste anno 2019 nog niet veranderd, want Age of Wonders: Planetfall is van hetzelfde laken een pak. Alleen maak je in deze game een reuzensprong naar de verre toekomst.

Waar de vorige games in de Age of Wonders-serie altijd een klassieke fantasiesetting hadden, gaan we met Planetfall e-en paar duizend jaar de toekomst in. Wel blijft het een fantasiesetting. Sterker nog, wie een beetje door de aankleding en andere namen heen kijkt, kan klassieke archetypen herkennen in de verschillende rassen in het spel. Die rassen, en de verschillende groeperingen die eronder vallen, leven allemaal in een universum dat min of meer is 'gereset' door een catastrofale gebeurtenis. De ramp heeft een einde gemaakt aan een beschaving die op dat moment vergevorderd was. Je begint de game op het moment dat dit universum er langzaam klaar voor is om opnieuw te worden opgebouwd.

Dat dat laatste niet zo makkelijk zal gaan, blijkt al snel. Op elke planeet zijn kleine groeperingen te vinden die wisselende machtsposities hebben. Wanneer je als speler met een bepaalde factie op een planeer landt, krijg je met die facties te maken. Wat je er vervolgens mee doet, is aan jou. De campagnemodus van Age of Wonders: Planetfall is verdeeld over verschillende missies. Door je doelen op een bepaalde planeet te behalen, speel je een volgende missie vrij, enzovoort. Wat je het beste met andere facties op die planeet kunt doen, hangt af van je doelen en je speelstijl. Regelmatig is een pacifistische aanpak mogelijk waarbij je middels samenwerking je doelen kunt bereiken. Al te koppige heethoofden luisteren echter beter naar je wapens dan naar je woorden, wat een snelle militaire actie wellicht handiger maakt.