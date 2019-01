Net zo scherp als je eigen ogen

Ja, we mochten langskomen voor een demo tijdens de CES, maar foto's maken en filmen waren uit den boze. Normaal zou een dergelijk antwoord op een demoverzoek ons heel hard doen twijfelen of het de moeite waard is; de previews die we tijdens de CES schrijven, zijn juist bedoeld om nieuwe ontwikkelingen ook te tonen, in stilstaand en bewegend beeld. Toch besloten we om halverwege de week het congrescentrum te verlaten en ons te begeven in de richting van een anonieme hotelkamer in een van de reusachtige hotels die de Strip van Las Vegas rijk is. Het Finse bedrijf Varjo had zich hier voor de week genesteld en demonstreerde het nieuwste prototype van zijn virtualrealitybril die een beeldkwaliteit heeft waarvan de grote spelers op dit moment alleen nog maar kunnen dromen.

De nog naamloze headset van het bedrijf, die vooral voor de zakelijke markt wordt ontwikkeld, is voorzien van wat Varjo de Bionic Display noemt. Dat is feitelijk een normale vr-display van 1600p, met daarbij nog een microdisplay met een enorm hoge resolutie, waarvan het beeld over het normale scherm heen wordt geprojecteerd. Zo krijg je in het midden van het scherm een sweet spot die vele male scherper is dan het beeld dat je met andere moderne vr-brillen krijgt. Ter vergelijking: de display in HTC's Vive Pro heeft een pixeldichtheid van 615 pixels per inch, terwijl de Bionic Display van Varjo een pixeldichtheid van meer dan 3000ppi heeft. Dat komt grofweg overeen met 60 pixels per graad beeldhoek, wat ongeveer de maximale resolutie is die onze ogen kunnen waarnemen.

De Bionic Display bevindt zich niet fysiek voor het 'normale' scherm, door Varjo de context display genoemd, maar aan de onderkant, onder een hoek van 90 graden. Via een halfdoorlatende spiegel wordt het beeld op dat van de context display geprojecteerd. De Bionic Display is een microdisplay en nog geen twee centimeter diagonaal. Dat betekent dat slechts een relatief lage resolutie nodig is om tot een hoge pixeldichtheid te komen, in dit geval full hd. De extra rekenkracht die nodig is om tot het scherpe beeld te komen, is dus beperkt en de demo's die Varjo gaf, draaiden dan ook vanaf laptops. Krachtige gamelaptops, dat wel, maar we zijn gewend vr-demo's alleen vanaf pc's geserveerd te krijgen.

Haarscherpe beelden

Het prototype dat wij konden proberen, heeft dus in het midden een statisch deel met een beeldhoek van zo'n 30 graden dat haarscherp is. Omdat de beeldhoek niet enorm is, kun je langs het scherpe deel kijken. Gebruikers van vr zijn echter geconditioneerd om niet te veel met de ogen te draaien, maar vooral vooruit te blijven kijken en het hele hoofd te draaien. Dit omdat de scherpte van de lenzen in de hoeken vaak matig is. In de praktijk zul je dus het gros van de tijd door de Bionic Display kijken. De extra scherpte die dat scherm biedt, kwam in verschillende demo's goed naar voren. Zo konden we de cockpit van een vliegtuig van binnen bekijken, waarbij zelfs de kleinste labels bij de knoppen en schakelaars prima te lezen waren. Wie weleens een vr-bril heeft gebruikt, weet dat vooral tekst lezen vaak een probleem is vanwege de gebrekkige resolutie.

De indrukwekkendste demo was echter die waarin we in een museum werden geplaatst, in een ruimte vol met schilderijen, die was opgebouwd op basis van photogrammetry. Hierbij wordt in een ruimte een enorme hoeveelheid foto's genomen, waarna die foto's worden gebruikt om zowel de geometrie als textures voor een virtuele omgeving te maken. Het resultaat is een virtuele ruimte die er enorm realistisch uitziet, waarbij de hoge scherpte van de Varjo-headset ervoor zorgt dat je met je neus voor een schilderij kunt staan en dat dan de textuur van het canvas en de diepte van de penseelstreken te zien zijn. Bestaande vr-headsets komen nog niet eens in de buurt van dit detailniveau en het draagt enorm bij aan de beleving.

Close-upfoto's van het scherm in de Varjo-bril versus HTC's Vive Pro. Het gaat om het midden van het beeld; de randen zijn bij de bril van Varjo minder scherp dan bij de Vive Pro. (Beeld: Varjo)

Foto's van het beeld in de Varjo-headset vergeleken met de Oculus Rift (Beeld: Varjo)

Nog zeker niet perfect

Dat alles gezegd hebbende ben je je ook bij de headset van Varjo constant bewust van het feit dat je een bril op je hoofd hebt. Natuurlijk door het fysieke gewicht, maar ook door de geringe kijkhoek, die net als bij andere headsets rond de 100 graden is. Ook de Bionic Display leidt, hoe scherp hij ook is, enigszins af. Varjo vervaagt de pixels aan de randen van de projectie om een vloeiende overgang tussen de twee scherptegebieden te maken, maar alsnog is een vage rand zichtbaar. In hoeverre dat stoort, hangt vooral af van waar je naar kijkt in de virtuele wereld. Tegen een effen achtergrond, zoals een lucht, is het beter zichtbaar dan in een scène met veel verschillende details. Verder geldt dat hoe sneller je je hoofd beweegt, hoe duidelijker te zien is dat vage objecten scherper worden zodra ze in het midden van je blikveld komen en vice versa.

De volgende stap in de ontwikkeling van de Bionic Display is dat de projectie verplaatsbaar is aan de hand van de positie van de ogen van de gebruiker. Het volgen van die positie werkt al; het huidige model heeft hardware ingebouwd voor eyetracking en dit werkt snel en nauwkeurig. De tweede stap, het bewegen van de microdisplay, is iets dat Varjo in zijn labs al werkend zegt te hebben, maar dat nog niet klaar is om ingebouwd te worden in een bril. Die stap zal geen gemakkelijke zijn, want als de display niet direct met de ogen kan meebewegen en er te veel latency ontstaat, zal het eindresultaat eerder afleiden dan indruk maken.

Een door ons gemaakte mock-up van hoe het beeld er voor de gebruiker uitziet. Rondom het scherpe midden is heel licht de overgang van de microdisplay naar de context display te zien.

Ook wil Varjo zijn headset in de toekomst omtoveren tot ar-bril door een camerasysteem aan de voorzijde te bevestigen en de beelden daaruit te mixen met virtuele beelden. Een andere aanpak dus dan bij bestaande ar-brillen, die virtuele beelden boven op de 'echte' werkelijkheid projecteren, maar een die volgens Varjo meer kans van slagen heeft en een betere samensmelting van echt en virtueel oplevert.

Voordat het zover is, wordt eerst de versie die wij konden proberen uitgebracht, met een focus op de zakelijke markt. Dat is dan ook de reden dat we geen beelden mochten maken; het ontwerp van de bril is vrijwel definitief en Varjo wil dat pas onthullen als de bril officieel in de verkoop gaat.

Dat alles maakt voor consumenten op dit moment weinig uit en Varjo moet nog wel wat technische hordes overwinnen voordat het een systeem heeft dat voor de thuisgebruiker geschikt is. Wij zijn in ieder geval enthousiast over de potentie van de Bionic Display. Het verschil in ervaring met huidige vr-brillen is, dankzij het haarscherpe beeld, enorm.