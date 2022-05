Varjo brengt eind dit jaar VR-headset met miniledschermpjes uit voor 2408 euro

Varjo brengt eind dit jaar een VR-bril voor 'high-end virtual-realityenthousiastelingen' op de markt. De headset, genaamd Varjo Aero, biedt een resolutie van 2880x2720 pixels per oog en heeft een blikveld van 115 graden. De Varjo Aero kost zo'n 2408 euro.

Varjo meldt dat de headset asferische lenzen bevat, die veel scherper beeld moeten geven dan de fresnellenzen die in VR-headsets voor consumenten worden gebruikt. De scherpte is in het midden van de lenzen het hoogst; goed voor een peak fidelity van 35 pixels per graad, aldus de fabrikant. De miniled-lcd's met een resolutie van 2880x2720 pixels per oog hebben een verversingssnelheid van 90Hz en zijn gekalibreerd op een helderheid van 150cd/m².

Het apparaat ondersteunt SteamVR en werkt op computers met minimaal een Nvidia GeForce RTX 2060-videokaart, in tegenstelling tot de andere brillen van Varjo, die minimaal een GeForce RTX 2080 vereisen. Ook moet het mogelijk zijn om het beeld te finetunen door de helderheid, kleuren en het contrast aan te passen.

De VR-bril weegt 487 gram, waarmee het de lichtste headset van Varjo is. De Varjo XR-3 van vorig jaar weegt bijvoorbeeld driehonderd gram meer. Dat model, gericht op bedrijven, is ook veel duurder. De XR-3 kost 5495 euro exclusief btw en daar moet verplicht een jaarabonnement voor software van 1495 euro bij worden afgenomen. Bij de Varjo Aero hoeft dat niet en de prijs is 1990 euro exclusief btw. Dat komt neer op 2408 euro voor consumenten.

De Aero heeft dezelfde resolutie, hetzelfde blikveld en dezelfde verversingssnelheid als het duurdere model. Wel bevat de XR-3 mixed reality-opties die de Aero niet heeft. Zo biedt het goedkopere model geen AR-functionaliteit. De Aero wordt het instapmodel van Varjo en volgens het Finse bedrijf is de headset niet gericht op professionals, maar op consumenten die een high-end VR-ervaring willen.

De Aero wordt compatibel met Varjo's pas aangekondigde Reality Cloud-platform. Via dit platform kan een locatie in de echte wereld door een gebruiker via de headset worden gescand en vervolgens online worden opgeslagen. Daarna kunnen anderen live de gedigitaliseerde ruimte van de ene persoon in hun eigen ruimte 'projecteren' via hun Varjo-headset. Zo moet het mogelijk worden dat een groep mensen zich virtueel gezamenlijk op een ingescande locatie uit de echte wereld kunnen bevinden en interactie met elkaar kunnen aangaan. Met dit platform, dat nog in ontwikkeling is, zegt Varjo een eigen metaverse te willen creëren.