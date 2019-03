Atari stelt VCS-console uit tot eind 2019 vanwege nieuwe AMD Ryzen-apu

De Atari VCS komt pas eind 2019 uit voor Amerikanen die het Indiegogo-project hebben ondersteund. De commerciële verkoop begint in 2020. Het uitstel komt door een processorwijziging; de VCS krijgt een nog onaangekondigde AMD Ryzen-apu.

Dat schrijft Atari VCS op Medium. Aanvankelijk zou de VCS dit voorjaar uitkomen en draaien op een AMD-cpu uit de Bristol Ridge-lijn. In plaats daarvan krijgt de console een Ryzen-apu met twee Zen-kernen en Radeon Vega-graphics. Deze nog onaangekondigde chip is volgens Atari sneller en efficiënter. Daardoor zal de console hogere prestaties bieden, terwijl hij minder warmte en geluid genereert, zo luidt de claim. Ook heeft de processor ingebouwde ondersteuning voor drm-video van bijvoorbeeld Netflix en HBO. De console zal 4k-resolutie kunnen weergeven.

Vanwege het gebruik de nieuwe apu moet de software van de console worden aangepast. Daarom verwacht Atari hem pas eind 2019 te kunnen uitbrengen voor Amerikanen die het Indiegogo-project hebben ondersteund. Volgens een update van het moederbedrijf van Atari VCS, Atari Group, begint de commerciële verkoop van de console in 2020. Volgens de update zijn er nog gesprekken gaande met distributeurs.

Atari schrijft in de toekomst meer updates te geven over de console, zoals meer informatie over welke spellen uitkomen en hoe het besturingssysteem eruit gaat zien. Eerder werd bekend dat de VCS ondersteuning krijgt voor hdr, 60fps-gameplay en dualband-wifi. Ook kan de hoeveelheid opslagruimte worden uitgebreid en zijn bluetooth 5.0 en usb 3.0 aanwezig.

De console, eerder bekend als Ataribox, komt met meer dan honderd klassieke Atari-spellen als Pong en Missile Command. Het gaat hier echter niet om een console voor alleen retrogames; volgens Atari zullen er ook nieuwe spellen voor de VCS uitkomen. De consolebouwer heeft nog niet aangegeven welke dat zullen zijn. Evenmin is bekend hoeveel de console bij de launch zal kosten.

Preorders kosten 286 euro met btw en verzendkosten voor de zwarte versie zonder controllers. Voor 388 euro met btw en verzendkosten krijgen consumenten de zwarte variant met een joystick en controller. Joysticks en controllers zijn ook los te bestellen. Bij deze prijzen wordt nog wel een foutieve verzenddatum van juli 2019 vermeld. Ze zijn dus niet aangepast aan de processorwijziging.