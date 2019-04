Atari VCS krijgt licht gewijzigd uiterlijk dat meer lijkt op Atari 2600

De Atari VCS krijgt een nieuw uiterlijk dat meer moet lijken op dat van de originele Atari 2600. De grootste wijziging is een kleine verhoging onder de console. Daarmee 'zweeft' de console boven de grond, net zoals het origineel.

Volgens het Medium-bericht van de fabrikant kwam het zweefeffect van de Atari 2600 vaak naar voren in gesprekken met Atari-medewerkers en anderen. De consensus was dat de VCS een soortgelijk effect zou moeten krijgen. Daarom hebben de makers een kleine verhoging onder de console geplaatst.

Door deze riser heeft de console volgens Atari nu plek voor twee usb 3.0-aansluitingen aan de voorkant. Bij een eerder ontwerp zaten er vier poorten aan de achterkant. Bij het uiteindelijke ontwerp zitten er twee poorten voor en twee poorten achter. De poorten aan de voorkant moeten de console gebruiksvriendelijker maken, omdat gebruikers bijvoorbeeld snel een usb-stick kunnen inpluggen.

Volgens Atari maakte het verplaatsen van de poorten ook duidelijk dat de sd-kaartlezer onnodig was. Opslagmedia die met usb werken zijn overal te vinden, dus is zo'n lezer niet nodig, zo stelt de consolebouwer. Atari wijst er ook op dat dit in lijn ligt met wat andere consolebouwers doen.

De laatste uiterlijke wijziging heeft te maken met het met rood verlichte Atari-logo en de vier ledlampjes die bij sommige renders werden getoond. De vier lampjes komen te vervallen en het Atari-logo wordt straks wit verlicht. Met het logo wordt systeeminformatie gecommuniceerd, zoals of het apparaat aan staat, of er accessoires worden gekoppeld en of er een internetverbinding is. Dit wordt met verschillende lichtpatronen gecommuniceerd. Atari geeft de joysticks en controllers ook een wit verlicht logo. Die controllers zal het bedrijf later laten zien.

Tot slot geeft Atari aan dat het productieproces van de console is aangepast. Waar de 'ribben' van de console eerst afzonderlijk geproduceerd zouden worden en het pakket van achttien lagen aan elkaar geplakt zou worden, bestaat de console nu uit vier onderdelen. Deze nieuwe constructie is volgens Atari sterker, gebruikt minder restmateriaal en kan sneller worden gefabriceerd. Ook is de productie goedkoper.

De nieuwe console is 31,2cm breed, 15cm diep en 5,1cm hoog. In maart maakte Atari bekend dat de console wordt uitgesteld tot 2020 vanwege een overstap naar een AMD Ryzen-apu. De console kost in de voorverkoop omgerekend met btw 286 euro voor een variant zonder controllers, een Atari VCS met controller en joystick kost omgerekend met btw 388 euro. De console wordt geleverd met retrogames, maar nieuwe spellen zullen ook voor de console uitkomen, zegt Atari.