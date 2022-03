Atari start op 15 juni in VS met consumentenverkoop van VCS-console

Atari begint op 15 juni met het verkopen van de Atari VCS-retroconsole aan Amerikaanse consumenten. De console werd in 2017 aangekondigd en zou aanvankelijk een jaar later verschijnen. De Indiegogo-backers kregen hun console in december.

De Atari VCS-console is vanaf 15 juni te koop via winkels en Atari's eigen VCS-website. Over een internationale release wordt niet gesproken. De console kost omgerekend inclusief btw 298 euro. Een bundel met een klassieke en moderne controller kost omgerekend met btw 397 euro.

De console wordt geleverd met 100 arcade- en Atari 2600-games, gratis toegang tot gamestreamingplatform Antstream Arcade en minimaal twaalf indiegames. Consumenten kunnen via de Atari VCS-winkel daarnaast extra games aanschaffen.

In de Atari VCS zit een op 14nm gemaakte AMD Ryzen Embedded R1606G-apu met twee Zen-cores en een Vega 3-gpu, 8GB DDR4-geheugen dat te upgraden is en 32GB-eMMC-opslag. Gebruikers kunnen de opslagcapaciteit vergroten via het interne M.2-slot of met een externe harde schijf. De console ondersteunt Wi-Fi 4, Bluetooth 4, heeft een HDMI-2.0-poort, een ethernetpoort en vier USB-3.1-poorten. Hiervan zitten er twee aan de voorzijde en twee aan de achterzijde.

Het op Linux gebaseerde besturingssysteem van de VCS heeft een Chrome-browser, ondersteunt Googles Workspace-apps en werkt met 'mediastreamingdiensten'. Daarbij kunnen gebruikers content in 4k, 60fps en met hdr bekijken, zegt Atari. Naast een eigen besturingssysteem kan de VCS een tweede besturingssysteem draaien zoals Windows of Linux.

Atari presenteerde de console in 2018 nadat het een jaar eerder had gezegd eraan te werken. De console heette aanvankelijk Ataribox, dit werd gewijzigd naar Atari VCS. In dat jaar zei het bedrijf de console in het voorjaar van 2019 te kunnen leveren. Dit werd meermaals uitgesteld, bijvoorbeeld omdat het bedrijf besloot een andere apu te gebruiken.