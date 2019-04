AMD introduceert embedded Ryzen-apu met Vega 3-gpu die naar Atari VCS komt

AMD heeft nieuwe een nieuwe serie van embedded-processors geïntroduceerd. Er komen twee varianten van de Embedded R1000-apu. Beiden zijn dualcores die aan vier threads kunnen werken, met een Vega 3-gpu. Atari stopt zo'n chip in zijn VCS-console.

De Ryzen Embedded R1505G en R1606G zijn zuinige dualcores die in systemen zonder ventilators terecht moeten komen, zegt AMD. De apu's worden gepositioneerd onder de V1000-modellen die AMD vorig jaar al uitbracht. Daar zaten ook varianten met meer cores tussen.

AMD maakt de nieuwe Ryzen Embedded-processors net als de eerdere versies op een 14nm-procedé. Het gaat om dualcores die aan vier threads kunnen werken en de ingebouwde gpu kan tot drie 4k-schermen aansturen. De apu's beschikken over acht pci-e-lanes. De oudere V1000-varianten hebben zestien pci-e-lanes en kunnen vier 4k-schermen aansturen.

De tdp van de R1000-apu's is door hardwarefabrikanten instelbaar tussen 12 en 25W en de kloksnelheden zijn iets hoger dan die van de dualcore in de V1000-serie. De rekenkracht van de snelste R1606G, de snelste soc in de nieuwe serie, komt overeen met die van de Ryzen 3 3200U-apu voor laptops.

AMD bevestigt dat Atari een van de nieuwe apu's in zijn VCS-console gaat gebruiken. Atari stelde die console onlangs uit tot eind 2019, omdat het bedrijf wilde wachten op deze nieuwe processor. De grafische rekenkracht van de console zal beperkt zijn ten opzichte van concurrenten zoals de Xbox One en de PlayStation 4. Hoewel die oudere hardware hebben, is die veel krachtiger dan de zuinige apu die Atari zal inzetten.

De Ryzen Embedded-processors zijn bedoeld voor fanloze toepassingen in bijvoorbeeld high-end switches en andere netwerkapparatuur, in speelapparaten voor casino's of thin clients en digitale reclameschermen. Tal van fabrikanten hebben al toegezegd de nieuwe apu's te gebruiken zegt AMD.