Huawei brengt P30 Lite-smartphone volgende maand uit in Nederland

Huawei brengt zijn P30 Lite-smartphone volgende maand uit in Nederland voor een adviesprijs van 369 euro. De Chinese smartphonemaker presenteerde het model al enkele weken geleden. Het toestel heeft onder meer een 48-megapixelcamera.

Huawei brengt de P30 Lite 10 mei uit in Nederland, terwijl hij vanaf volgende week te bestellen is. Het toestel is de derde telefoon in de P30-serie die uitkomt, na de P30 en P30 Pro. De goedkopere P30 Lite heeft een Kirin 710-soc in plaats van de Kirin 980 in de P30 en P30 Pro.

Het scherm, dat een oppervlakte van 93,6cm² heeft, is een lcd en heeft een resolutie van 2312x1080 pixels, met een verhouding van 19,3:9 en een diagonaal van 6,15". Er zitten drie camera's aan de achterkant, maar daarvan is het met twee mogelijk om beeldmateriaal te maken.

De primaire camera heeft een maximale resolutie van 48 megapixels met een f/1.8-lens, er is een ultragroothoeklens met 8-megapixelsensor en een camera die de software gebruikt om diepte in te schatten. Dat verschilt van de versie die Huawei enige weken geleden in Canada presenteerde, want die heeft een 24-megapixelcamera. Aan de voorkant zit een 32-megapixelfrontcamera. De accu heeft een capaciteit van 3340mAh en die accu is te laden via een usb-c-poort aan de onderkant.