Huawei presenteert P30 Lite-smartphone

Huawei heeft de P30 Lite-smartphone gepresenteerd. De Lite-versie van de eerder deze week aangekondigde P30's heeft bij benadering hetzelfde ontwerp als de duurdere telefoons, met een druppelinkeping in het scherm en drie camera's aan de achterkant.

De P30 Lite heeft een Kirin 710-soc in plaats van de Kirin 980 in de P30 en P30 Pro. Het 93,6cm2 grote scherm is een lcd en heeft een resolutie van 2312x1080 pixels, met een verhouding van 19,3:9 en een diagonaal van 6,15".

Er zitten drie camera's aan de achterkant, maar daarvan is het met twee mogelijk om beeldmateriaal te maken. De primaire camera heeft een maximale resolutie van 24 megapixels met een f/1.8-lens, er is een ultragroothoeklens met 8-megapixelsensor en een camera die de software gebruikt om diepte in te schatten. Aan de voorkant zit een 32-megapixelfrontcamera. De accu heeft een capaciteit van 3340mAh en die accu is te laden via een usb-c-poort aan de onderkant. De telefoon heeft een 3,5mm-jack voor audio en een capacitieve vingerafdrukscanner aan de achterkant voor biometrische beveiliging.

De Huawei P30 Lite is verschenen op de Canadese site van de fabrikant, maar de Nederlandse of Belgische pagina's zijn er nog niet. De P30 Lite komt 10 april uit in Canada voor 430 Canadese dollar, omgerekend momenteel ongeveer 285 euro.

