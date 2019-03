Huawei komt met 40W-powerbank en draadloze oortjes die via usb-c worden gepaird

Naast de P30-smartphones kondigde Huawei dinsdag nog enkele nieuwe accessoires aan. De opvallendste zijn de Huawei FreeLace, draadloze oortjes die niet langer via bluetooth moeten worden gepaird, en een powerbank waarmee een laptop kan worden opgeladen.

De nieuwe Huawei FreeLace-hoofdtelefoon lijkt op het eerste gezicht op een gewoon stel oortjes met een nekband. Bijzonder is echter dat je het rechteroordopje kunt loskoppelen van de controller op de kabel, waardoor er een usb-c-connector verschijnt. Als de gebruiker die in een Huawei-smartphone plugt, wordt de hoofdtelefoon automatisch gekoppeld. Zoeken naar een bluetoothapparaat hoeft op die manier niet meer, wat volgens de Chinese fabrikant extra gebruiksgemak oplevert. Voor de nieuwe koppelingsmethode, door Huawei Hi-Pair gedoopt, is wel een smartphone met EMUI 9.1 vereist. Dat geldt voorlopig uitsluitend voor de nieuwe Huawei P30-serie, die dinsdag in Parijs is voorgesteld.

Andere eigenschappen van de FreeLace-oortjes zijn de 9,2mm-drivers, de autonomie van achttien uur en een stand-byperiode van twaalf dagen. Opladen gaat volgens Huawei bovendien heel snel; na vijf minuten zou weer vier uur naar muziek kunnen worden geluisterd. De Huawei FreeLace krijgt een adviesprijs van 99 euro en is leverbaar vanaf half april.

Huawei presenteerde op het persevenement in Parijs ook de SuperCharge Power Bank, een mobiele 12.400mAh-accu met een uitgangsvermogen van 40W. Met dit vermogen is het toestel niet alleen geschikt om een smartphone, tablet of smartwatch bij te tanken, maar kan on-the-go ook een notebook worden opgeladen. Omdat de SuperCharge zowel 40W output als 40W input ondersteunt, kan de powerbank zelf ook snel worden opgeladen. Een volledige laadbeurt duurt volgens Huawei 2 uur en 14 minuten, terwijl een 10W-powerbank daar 5 uur en 25 minunten over zou doen. Het gadget beschikt over een usb-a-uitgang en een usb-c-poort die dienstdoet als ingang en als uitgang. Via die aansluiting kan bijvoorbeeld ook een notebook met usb-c-oplaadpoort worden opgeladen, zoals een recente MacBook.

De Huawei SuperCharge Power Bank is vanaf mei verkrijgbaar en krijgt eveneens een adviesprijs van 99 euro.