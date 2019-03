Nvidia voegt ondersteuning voor DirectX Raytracing toe aan GTX-videokaarten

Nvidia gaat in april enkele GTX-videokaarten met Pascal- en Turing-gpu's van ondersteuning voor Microsoft DXR voorzien. DXR staat voor DirectX Raytracing en door de driverupdate krijgen de oudere videokaarten basale ondersteuning voor raytracingeffecten.

Nvidia maakte de komst van DXR-ondersteuning bekend tijdens de tiende editie van de GPU Technology Conference. De driver die in april verschijnt, brengt DXR-ondersteuning naar de GTX 1060 6GB en krachtigere kaarten met Pascal-gpu, tot aan de Titan XP. Daarnaast komt de ondersteuning naar de onlangs aangekondigde GTX 1660 Ti en GTX 1660. Deze hebben Turing-gpu's, maar missen de RT-cores voor hardwarematige ondersteuning voor Nvidia's implementatie voor realtime-raytracing. Microsoft heeft DirectX Raytracing voor de DirectX 12-api vorig jaar aangekondigd.

Nvidia benadrukt dan ook dat DXR alleen basale raytracingeffecten met een relatief klein aantal lichtstralen naar de GTX-kaarten brengt. Complexe lichteffecten zijn dan waarschijnlijk niet te verwachten, maar eenvoudigere weergave van bijvoorbeeld schaduwen en reflecties wel. Ondersteuning voor de beeldverbeteringstechniek dlss of deep learning super sampling brengt de driverupdate evenmin.

Nvidia lichtte toe dat een GTX 1080 Ti met alleen fp32-cores aanzienlijk langer doet over het renderen van een raytracingframe bij Metro Exodus dan een Turing-gpu die ook van int32-cores gebruik kan maken en dat een RTX 2080 dankzij zijn RT- en Tensor-cores dit nog een stuk sneller kan. De vraag is dan ook hoe DXR bij games in de praktijk op de oudere videokaarten gaat presteren.

Hoe dan ook gaan de game-engines Unreal Engine en Unity DXR ondersteunen. Van de Cryengine was de komst van DXR-ondersteuning al bekend. Overigens voegt Nvidia ook raytracingondersteuning voor de Vulkan--api toe aan zijn videokaarten.