Unreal Engine krijgt op 26 maart ondersteuning voor realtime-raytracing

Epic ondersteunt vanaf 26 maart officieel realtime-raytracing bij Unreal Engine 4.22, maakte het bedrijf bekend bij de Game Developer Conference. Daar maakten Nvidia, Epic en Microsoft ook een DXR Spotlight-competitie voor gameontwikkelaars bekend.

Epic ondersteunt met de Unreal Engine al realtime-raytracing in preview, maar vanaf 26 maart is de ondersteuning voor de DXR-techniek van DirectX12 definitief waarmee de geclaimde zes miljoen ontwikkelaars die de engine gebruiken de technieken kunnen inzetten. Tegelijk met de aankondiging onthulde het bedrijf een nieuwe demo gemaakt met Unreal Engine 4.22, genaamd Troll. Unity integreert begin april experimentele ondersteuning voor realtime-raytracing, gevolgd door previewtoegang in versie 2019.03 van Unity.

Nvidia, Epic en Microsoft roepen ontwikkelaars op om hun creaties gemaakt met de Unreal Engine 4.22 deel te laten nemen aan een DXR Spotlight-competitie. Wie de mooiste demo's met reflectie, schaduwen of verlichtingeffecten op basis van realtime-raytracing maakt, komt in aanmerking voor een Nvidia RTX Titan.

Nvidia kondigde verder de komst van Creator Ready-drivers aan. Deze zijn bedoeld voor ontwikkelaars en verschijnen naast de reguliere Game Ready-drivers. Versie 419.67 is donderdag beschikbaar en zorgt voor optimalisaties van onder andere Unreal Engine 4.22, Autodesk Arnold 5.3, Redcine-x Pro 51,Adobe Photoshop Lightroom CC en Substance Designer van Adobe. De drivers zijn bedoeld voor RTX-, GTX- en Titan-kaarten met Turing-gpu, de Titan V met Volta-gpu, GTX- en Titan-kaarten met Pascal-gpu en recente Quadro-kaarten.