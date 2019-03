Microsoft schrijft en leest geautomatiseerd 'hello' in dna met enkel systeem

Microsoft heeft de technieken voor de opslag van data in en het uitlezen uit dna teruggebracht tot een enkel geautomatiseerd systeem. Bij een demonstratie beschreef het systeem 'hello', oftewel 5 bytes, in dna.

Eerst zetten Microsoft en onderzoekspartner de Universiteit de Washington met software bits van een bestand om in synthetische dna-strengen van de vier verschillende nucleotiden a, t, c en g. Relatief eenvoudige laboratoriumspullen en chemicaliën worden gebruikt om de strengen vast te hechten aan een vaste stof voor opslag.

Chemicaliën in een vloeistof zorgen ervoor dat een microfluïdische pomp de strengen kan transporteren naar een uitleesapparaat. Die kan de dna weer omzetten naar bits die uitgelezen kunnen worden door een computer. Bij elkaar kost het systeem zo'n tienduizend dollar en het opslaan en uitlezen duurt zo'n 21 uur dankzij trage chemische reacties.

Snelheid of lage kosten waren geen doel van het onderzoek, volgens Microsoft. Wel is de opstelling bedoeld om aan te tonen dat het beschrijven, opslaan en uitlezen geautomatiseerd kan worden, zonder dat technici in het laboratorium allerlei stappen moeten uitvoeren.

Microsoft en het onderzoeksteam uit Washington werken ook aan het automatiseren van het een microfluïdisch rangschikken van druppels, gecombineerd met software. Deze combinatie van PurpleDrop-hardware en Puddle-software moet voor snelheidsverbeteringen zorgen en zou ook in de medische wereld voor bijvoorbeeld diagnostiek kunnen helpen.

Onderzoekers van Microsofts Molecular Information Systems Lab en de Universiteit van Washington hebben hun onderzoek in Nature gepubliceerd onder de titel Demonstration of End-to-End Automation of DNA Data Storage.

Microsoft experimenteert al jaren met opslag in dna. In 2016 wist het bedrijf 200MB in dna op te slaan en uit te lezen, waaronder de top 100 van boeken van Project Gutenberg.