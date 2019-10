Na de introductie van de RTX-kaarten liet Nvidia de RTX 2060, 2070 en 2080 opvolgen door een Super-variant. De GTX 1660 kreeg een Ti-upgrade, maar dat bleek niet genoeg, want Nvidia heeft weer een nieuwe variant van de GTX 1660 uitgebracht: de GTX 1660 Super.

Wat is er super aan de 1660 Super? Niet zo gek veel. De 2060 Super kreeg extra shaderprocessors, net als de 2070 Super en 2080 Super. Die vlieger gaat voor de GTX 1660 Super niet op, want zowel de 1660 als de 1660 Super heeft 1408 shadercores en is opgetrokken rond de TU116-300-gpu. De kloksnelheden zijn onveranderd, net als de geheugenbus. Het geheugen is echter wel aangepast; de Super heeft gddr6 aan boord, waar de gewone 1660 het met gddr5 moet doen.

Dat gddr6-geheugen heeft tot gevolg dat de 1660 Super veel meer geheugenbandbreedte heeft, dankzij een hogere geheugensnelheid. Het gddr5 van de 1660 heeft een snelheid van 8Gbit/s, waar het gddr6 van de Super 14Gbit/s haalt. Dat betekent dat de geheugenbandbreedte toeneemt van 192 naar 336GB/s. De prijs steeg ook iets, want voor de 1660 Super rekent Nvidia een adviesprijs van 229 dollar, waar de gewone GTX 1660 219 dollar kost. Kaartfabrikanten kunnen daar uiteraard van afwijken.

Overigens is niet de snelheid, maar de beschikbaarheid de eigenlijke reden dat Nvidia deze 'Super'-kaarten introduceert. Nu steeds meer videokaarten van gddr6-geheugen worden voorzien, wordt de vraag naar gddr5 kleiner en wordt dat geheugen op een gegeven moment niet meer geproduceerd. Om dat moment voor te zijn, of te bespoedigen, maakt Nvidia alvast de overstap naar gddr6. De fabrikant verklaart de gewone GTX 1650 en GTX 1660, die van gddr5 zijn voorzien, nog niet end of life, maar verwacht dat het aanbod van die kaarten mettertijd opdroogt.

Fijne bijkomstigheid is dat de overstap naar gddr6 natuurlijk extra geheugenbandbreedte oplevert. Voor kopers van de GTX 1650 Super is er nog meer goed nieuws, want die kaart maakt geen gebruik meer van de TU117-, maar van de TU116-gpu. Daarmee krijgt de 1650 meer cuda-cores, een hogere kloksnelheid en een betere video-encoder. De Super gebruikt namelijk de Turing-variant van Nvenc, terwijl de 'oude' GTX 1650 nog de Volta-variant van deze feature gebruikt. Het verschil is ondersteuning voor b-frames bij hevc-coderen van video, waarvoor de 1650 Super nu, net als alle andere Turing-kaarten ook ondersteuning heeft.

Op de GTX 1650 Super moeten we nog even wachten, die zal namelijk pas op 22 november in de winkel liggen, maar de 1660 Super is vanaf 29 oktober te koop. Het verschil met de gewone 1660 zit hem dus in het geheugen en dan is de vraag natuurlijk: wat heb je aan die extra geheugenbandbreedte? Is dat een meerprijs van, op papier, een tientje waard? We gaan dat na aan de hand van een vernieuwde set benchmarks, waarmee we de GTX 1660 Super vergelijken met zijn concurrentie.