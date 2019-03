Nvidia kondigt non-Ti-versie van GeForce GTX 1660 aan

Nvidia heeft de GeForce GTX 1660 aangekondigd, een videokaart die een treetje lager in het productaanbod van het bedrijf staat dan de vorige maand aangekondigde GeForce GTX 1660 Ti. De prijs bedraagt zo'n 229 euro.

De GeForce GTX 1660 heeft net als zijn grotere Ti-broer de op Turing gebaseerde TU116-gpu als basis, maar in plaats van 1536 cudacores zijn er 1408 geactiveerd. Bovendien is er geen gddr6 aanwezig, zoals bij de Ti, maar gddr5. Ook de geheugensnelheid is lager dan die kaart en bovendien is er minder bandbreedte: 192GBit/s voor de GTX 1660 tegenover 288Gbit/s voor de GTX 1660 Ti. Daar staan weer iets hogere kloksnelheden tegenover.

Net als bij de GTX 1660 Ti maakt Nvidia geen Founders Edition. De nieuwe kaart is te zien als de opvolger van de 3GB-variant van de GeForce GTX 1060 met Pascal-gpu, hoewel de prestaties ook hoger liggen dan die van de 6GB-versie van de GTX 1060. Met de kaart gaat Nvidia de concurrentie met de RX 580 en 590 van AMD aan. De adviesprijs bedraagt 180 dollar exclusief btw. De prijs in de Benelux zal zo rond de 229 euro uitkomen.

Tweakers heeft een review van de GTX 1660 gepubliceerd en uit de benchmarks blijkt dat de kaart met name geschikt is voor het draaien van games op 1080p- en qhd-resoluties; bij een 2560x1440-resolutie en Medium-instellingen wordt bij de meest veeleisende games ongeveer 60fps gehaald of een framerate die daarbij in de buurt komt. De GTX 1660 blijkt zeven procentpunt sneller te zijn dan de RX 590, al scoort de AMD-kaart bij enkele benchmarks iets beter dan de Nvidia-kaart.