Nvidia brengt GeForce GTX 1660 Ti uit

Nvidia heeft vrijdag de GeForce GTX 1660 Ti aangekondigd, de eerste videokaart met Turing-gpu die niet over cores voor raytracing beschikt. De kaart is de opvolger van de GTX 1060 en krijgt een adviesprijs van 299 euro.

De nieuwe mainstreamvideokaart markeert een tweedeling in de line-up van Nvidia. De kaart breekt met de RTX-aanduiding van de 2080, 2070 en 2060 en de lager gepositioneerde modellen krijgen daarnaast een 16xx-achtervoegsel. Alle kaarten hebben gemeen dat ze een gpu op basis van de Turing-architectuur hebben, maar die van de GTX, de TU116, is apart ontwikkeld en heeft geen rt-cores voor raytracing. Met de lager gepositioneerde videokaarten richt Nvidia zich dus op uitsluitend op klassieke rendering.

Nvidia brengt in tegenstelling tot de RTX-kaarten ook geen eigen Founders Editions uit. Bovendien mogen fabrikanten van de kaarten meteen eigen varianten uitbrengen, met hogere kloksnelheden en verschillende soorten koeling. Onder andere MSI, Asus, EVGA, Palit en Galax brengen kaarten uit.

Uit de review op Tweakers blijkt dat de GTX 1660 Ti over het geheel genomen zo'n 45 procent sneller is dan de GTX 1060; bij 4k-weergave is dat 47 procent. Ook is de kaart wat sneller dan de GTX 1070 en iets minder snel dan de 1070 Ti. Ten opzichte van de iets duurdere Radeon Vega 56 wint de 1660 Ti het op 1080p, maar bij 4k is de kaart van AMD wat sneller. Ook de RTX 2060 is als een concurrent te beschouwen; die is sneller en niet heel veel duurder.

RTX 2080 Ti RTX 2080 RTX 2070 RTX 2060 GTX 1660 Ti GeForce GTX 1060 Cuda-cores 4352 2944 2304 1920 1536 1280 Kloksnelheid (MHz) 1350 1515 1410 1365 1500 1506 Boostsnelheid (MHz) 1545

1635 (FE) 1515

1800 (FE) 1620

1700 (FE) 1680 (FE) 1770 1708 Vram 11GB gddr6 8GB gddr6 8GB gddr6 6GB gddr6 6GB gddr6 6GB gddr5 Geheugensnelheid 14Gbit/s 14Gbit/s 14Gbit/s 14Gbit/s 12Gbit/s 9Gbit/s Geheugenbus 352bit 256bit 256bit 192bit 192bit 192bit Geheugenbandbreedte 616GB/s 448GB/s 448GB/s 336GB/s 288GB/s 120GB/s Tdp (watt) 250

260 (FE) 215

225 (FE) 175

185 (FE) 160 (FE) 120W 175W Introductieprijs 1259 euro (FE) 849 euro (FE) 639 euro (FE) 369 euro (FE) 299 euro 299 euro