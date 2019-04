Rond april heeft Nvidia een driverupdate uitgebracht waarmee het raytracing naar een groter publiek brengt. Met driverversie 425.31 is de mogelijkheid tot raytracing niet meer voorbehouden aan Nvidia's RTX-videokaarten, maar krijgen ook de meeste GTX-kaarten van de huidige en vorige generatie ondersteuning hiervoor via DXR. Die kaarten moeten het uiteraard wel stellen zonder de speciale raytracingcores die in de RTX-kaarten zitten.

Niet alle kaarten krijgen ondersteuning voor raytracing. Alleen Pascal-kaarten vanaf de GTX 1060 6GB en de RTX-varianten van de Turing-kaarten ondersteunen belichting met raytracing in plaats van traditionele methodes. Volgens Nvidia zijn oudere videokaarten en Pascal-kaarten uit lagere segmenten te traag om nog zinvol voor raytracing te worden ingezet.

Om de proef op de som te nemen, hebben we alle Pascal GTX-kaarten die voor raytracing in aanmerking komen, getest en vergeleken met de prestaties van Nvidia's RTX-kaarten. We doen dat met de games die raytracing ondersteunen en kijken daarnaast naar enkele techdemo's die gemaakt zijn om de effecten van raytracing te illustreren.

Vergelijking van raytracing in- en uitgeschakeld in techdemo Justice