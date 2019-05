Met de introductie van de GTX 1650 heeft Nvidia zijn aanbod Turing-kaarten bijna compleet. De GTX 1650 is gebaseerd op de TU117-gpu en moet het instapsegment bedienen. Met een adviesprijs van 150 dollar, waarbij de kaarten die momenteel verkrijgbaar zijn vanaf 160 euro te koop zijn, is de kaart ook binnen het bereik van minder kapitaalkrachtige gamers.

Daar staan vanzelfsprekend navenante prestaties tegenover; de GTX 1650 is niet gemaakt om met een 4k-scherm te worden gecombineerd en ook als quad-hd-kaart is de GTX 1650 niet echt geschikt. Voor gaming op full hd is de kaart echter prima en Nvidia positioneert hem dan ook als opvolger van de GTX 1050 en 1050 Ti, en als concurrent voor de RX 570 en in mindere mate voor de RX 580. De RX 570 is namelijk zo rond de 150 euro te koop, met soms een kaart voor een tientje minder. Nvidia's eigen GTX 1050 is ook vanaf ongeveer 130 tot 140 euro verkrijgbaar en de Ti-variant daarvan is wat prijs betreft vergelijkbaar met de nieuwe GTX 1650.

Concurrentie te over dus en hoog tijd om te kijken hoe de GTX 1650 presteert. We hebben de GTX 1650 niet ten tijde van de introductie gereviewd, aangezien Nvidia geen driver vooraf beschikbaar stelde. Daarom hebben we gewacht tot we enkele kaarten van videokaartfabrikanten hadden getest. We reviewen de GTX 1650 in relatie tot zijn concurrentie en voegen daar een vergelijkende review van vijf 1650-kaarten aan toe.