Nvidia GeForce GTX 1650 gebruikt video-encoder van de vorige generatie

De Nvidia GeForce GTX 1650 maakt gebruik van de Volta video-encoder, een encoder met slechtere resultaten dan de nieuwere Turing-encoder. Het is tot nu toe de enige Turing-videokaart zonder de nieuwe encoder.

Het gebruik van de Volta-nvenc blijkt uit de specificatiepagina van de GeForce GTX 1650. Dat Nvidia deze encoder voor de videokaart gebruikt, is opvallend. De overige videokaarten uit de GTX 1600- en RTX 2000-serie hebben namelijk wel de nieuwe Turing-nvenc aan boord.

Een twittergebruiker vroeg Nvidia welke gevolgen dit heeft voor de prestaties van de videokaart. Volgens de videokaartfabrikant presteert de Volta-nvenc 'vergelijkbaar' met de encoder van de Pascal-videokaarten. De Turing-nvenc is volgens de tweet vijftien procent efficiënter en heeft nieuwe functies om artefacten tegen te gaan. Dat wil zeggen dat de 1650 slechter beelden kan opnemen en kan streamen dan wanneer hij met de nieuwe nvenc was geleverd. Waarom Nvidia de GTX 1650-videokaart met de oudere nvenc levert, is niet duidelijk.

De GeForce GTX 1650 werd op dinsdag aangekondigd en heeft 896 cudacores en 4GB gddr5-geheugen. De kaart heeft een tdp van 75 watt en een adviesprijs van omgerekend, met btw 161 euro. Het gaat om een GTX-videokaart met een Turing-gpu en hij heeft dus geen RT-cores voor raytracing.