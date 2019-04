'Panasonics 10-25mm f/1.7-lens voor microfourthirds kost ongeveer 2200 euro'

Volgens een Russische manager van Panasonic, Mikhail Semenov, krijgt het eerder aangekondigde, relatief zeer lichtsterke 10-25mm f/1.7-zoomobjectief een prijs van omgerekend ruim 2200 euro. Het objectief moet nog dit jaar verschijnen, waarschijnlijk in de herfst.

De website Photar.ru vroeg of Semenov meer informatie over het in september vorig jaar aangekondigde objectief kon geven. Hij gaf aan dat de 10-25mm nog dit jaar moet uitkomen en dat de officiële aankondiging naar verwachting in augustus of september zal volgen. Het naar verluidt in samenwerking met Leica gemaakte DG Vario-Summilux 10-25mm-objectief komt volgens Semenov ongeveer uit op het niveau van 160.000 roebel of iets goedkoper, omgerekend ruim 2200 euro.

Semenov kreeg ook vragen over het microfourthirds-systeem en specifiek de Lumix G-cameraserie, al wilde hij daarover niets specifieks zeggen. Zo ging hij niet in op de vraag of de GH6, de mogelijke opvolger van de GH5, al intern wordt getest. De Russische Panasonic-manager gaf alleen aan dat de Lumix G-serie verder wordt ontwikkeld.

Verder ging hij in op de autofocus van Panasonic-camera's. Volgens Semenov houdt Panasonic vast aan contrastautofocus, terwijl andere fabrikanten veelal daarnaast fasedetectieautofocus gebruiken. Hij stelt dat de al toegepaste depth-by-defocustechnologie de autofocussnelheid verhoogt, al ging hij niet in op het punt dat fasedetectie doorgaans iets vlotter en trefzekerder is in het tracken van bijvoorbeeld snel bewegende onderwerpen.

Semenov zegt dat bij de nieuwe S1- en S1R-fullframecamera's, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de GH5, ook nog deep learning wordt toegepast. Hij zet dat specifiek af tegen machinelearning, wat volgens hem vooral een marketingterm is. Deze deeplearningtechnologie stelt de camera's in staat om gezichten, pupillen en silhouetten van mensen en dieren accuraat te bepalen, aldus Semenov. Deze technologie is volgens hem ook al beschikbaar in de G9, ook al was dit bij de release nog niet het geval.