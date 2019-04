Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 430.39 WHQL, zijn geschikt voor Windows 7 en hoger en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Kepler-architectuur of nieuwer. Deze uitgave bevat onder meer ondersteuning voor de spellen Mortal Kombat XI, Anthem en Strange Brigade, voor de aanstaande mei update van Windows 10 en enkele nieuwe kaarten en g-sync-monitoren. De changelog laat natuurlijk ook weer bugfixes zien en een probleem wat wel al bekend is, maar waar nog geen oplossing voor is. De complete release notes staan hieronder:

Provides the optimal gaming experience for Mortal Kombat XI

Anthem

Strange Brigade New Features Added support for Windows 10 May 2019 Update (includes Variable Rate Shading)

Added support for the following products: GeForce GTX 1650 desktop GeForce GTX 1660 Ti notebook GeForce GTX 1650 notebook

Added support for seven new G-SYNC compatible monitors

NVIDIA Control Panel -> Set Up Multiple Displays page Added controls for merging two portrait monitors into a third landscape monitor.

Fixed Issues in this Release [madVR][HDR]: MadVR is not rendering videos in HDR mode using MPC player. [200505657]

[Surround][G-SYNC][Pascal GPU]: G-SYNC does not engage when using Surround resolution. [200505986]

Random desktop flicker occurs on some multi-display PCs [2453059]

Memory leaks occur when launching games. [2551904] Windows 10 Open Issues [NVIDIA Control Panel]: When the 3D Settings page->Vertical Sync setting is set to Adaptive Sync (half refresh rate), V-Sync works only at the native refresh rate after rebooting the system. [2543187]