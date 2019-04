Microsoft heeft twee cumulative updates voor SQL Server 2014 uitgbracht. Namelijk 2014 SP3 CU3 en 2014 SP2 CU17. SQL Server is een relationeel databasebeheersysteem dat T-SQL, een dialect van SQL, ondersteunt. Het is beschikbaar in verschillende smaken en kan daardoor ingezet worden voor kleine, middelgrote en grote databases. Versie 2014 draait alleen op het Windows-platform, vanaf versie 2017 wordt ook Linux ondersteund, zoals Red Hat Enterprise Server en Ubuntu. De lijsten met aanpassingen van beide uitgaves zien er als volgt uit:

Cumulative Update 3 for SQL Server 2014 SP3



This article describes Cumulative Update package 3 (CU3) (build number: 12.0.6259.0) for Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 3 (SP3). This update contains fixes that were released after the initial release of SQL Server 2014 SP3. FIX: Query plans are different on clone database created by DBCC CLONEDATABASE and its original database in SQL Server 2016 and 2017

FIX: CDC source preview fails with "The given key was not present in the dictionary" in SQL Server 2014

FIX: Columnstore filter pushdown may return wrong results when there is an overflow in filter expressions in SQL Server 2014

FIX: Log reader agent may fail after AG failover with TF 1448 enabled in SQL Server 2014 Cumulative Update 17 for SQL Server 2014 SP2



This article describes Cumulative Update package 17 (CU17) (build number: 12.0.5632.1) for Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 (SP2). This update contains fixes that were released after the initial release of SQL Server 2014 SP2. FIX: SQL jobs fail due to blocking in SSISDB in SQL Server 2014

FIX: Fail to join the secondary replica if the database has a defunct filegroup in SQL Server 2014

