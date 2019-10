'GTX 1650 Super met gddr6 en 1280 Cuda-cores komt uit op 22 november'

Nvidia brengt naar verluidt op 22 november een Super-variant van de GTX 1650 uit. Deze videokaart zou meer Cuda-cores en sneller geheugen bevatten dan de oorspronkelijke GTX 1650. De adviesprijs is nog niet bekend.

Nvidia heeft de GTX 1650 Super zelf nog niet gepresenteerd, maar VideoCardz zegt in handen te zijn van details over de videokaart. De GTX 1650 Super bevat volgens de site 1280 Cuda-cores, waar de originele GTX 1650 er 896 heeft. De videokaart komt daarmee dichterbij de GTX 1660 en 1660 Super. Volgens VideoCardz is de GTX 1650 Super dan ook gebaseerd op de TU116-gpu, die ook in de 1660-modellen zit.

De GTX 1650 Super maakt ook de overstap van gddr5 naar sneller gddr6-vram, met een snelheid van 12Gbit/s. Dit is gelijk aan de geheugensnelheid van de GTX 1660 Super. Wel behoudt de GTX 1650 Super dezelfde hoeveelheid geheugen met 4GB. Ook de geheugenbus blijft identiek met 128bit. De geheugenbandbreedte wordt door de overstap naar gddr6 ruimschoots verdubbeld.

De verbeterde specificaties zorgen voor een hoger tdp van 100W, waar de originele 1650 een tdp van 75W heeft. Daardoor hebben GTX 1650 Super-kaarten een pci-e-voedingsconnector nodig. De kloksnelheden liggen ook iets hoger ten opzicht van de 'non-Super'-variant; 1530MHz tegenover 1485MHz. De kaart heeft ook ondersteuning voor de Turing-nvenc-encoder; in tegenstelling tot de reguliere 1650 die nog de nvenc-encoder van de Volta-generatie gebruikt.

Volgens VideoCardz komt de GTX 1650 Super op 22 november uit. Een adviesprijs is nog onbekend. Onlangs verschenen ook de vermeende specificaties van een GTX 1660 Super met gddr6-geheugen.