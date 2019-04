Na de introductie van de GTX 1660-kaarten, half maart, hebben we van diverse fabrikanten videokaarten op basis van Nvidia's TU116-300-A1-gpu ontvangen. De naam van die gpu is een hele mond vol, maar korter kunnen we hem niet maken, want het 'grote' broertje van de GTX 1660 is de GTX 1660 Ti en die heeft de TU116-400-A1 aan boord. Bijna dezelfde chip dus, maar net niet helemaal. Ook van deze gpu hebben we een aantal kaarten kunnen testen en omdat de Ti-versie al wat langer uit is, sinds februari, hebben we daarvan iets meer varianten kunnen testen.

De namen van de gpu in de GTX 1660 en GTX 1660 Ti lijken niet voor niets zo op elkaar. Het is in beginsel dezelfde chip, maar dan met een paar sm-complexen uitgeschakeld bij de eerste. De 300-A1-variant heeft namelijk 22 streaming-multiprocessors en de 400-A1 heeft 24 sm's. Aangezien elke streaming-multiprocessor, zeg maar de kleinst deelbare bouwblokken van de gpu, 64 shadingunits of cuda-cores (en 4 tmu's en 2 rop's) heeft, betekent dat dat de Ti-versie 1536 en de non-Ti 1408 cores heeft.

GeForce GTX 1660 Ti GeForce GTX 1660 Gpu TU116-400-A1 TU116-300-A1 Cuda-cores 1536 1408 Kloksnelheid 1500MHz 1530MHz Boostsnelheid 1770MHz 1785MHz Vram 6GB gddr6 6GB gddr5 Geheugensnelheid 12Gbit/s 8Gbit/s Geheugenbus 192bit 192bit Geheugenbandbreedte 288GB/s 192GB/s Tdp (watt) 120W 120W Transistors 6,6 miljard

12nm finfet 6,6 miljard

12nm finfet Oppervlakte 284mm² 284mm² Introductieprijs 299 euro 229 euro

De adviesprijzen die Nvidia bij introductie van beide kaarten gaf, bedroegen 299 euro voor de GTX 1660 Ti en 229 euro voor de GTX 1660. Fabrikanten kunnen uiteraard iets afwijken van die prijzen, maar we hebben acht 1660 Ti-kaarten van 290 tot 400 euro en vier GTX 1660-kaarten in de prijsrange van 250 tot 275 euro getest. We kijken naar de prestaties van deze kaarten op basis van diverse games, naar hun opgenomen vermogen, en naar de geluidsproductie en temperaturen.