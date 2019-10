Microsoft voegt nieuwe functies toe aan DirectX-api

Microsoft voegt binnenkort nieuwe functies toe aan DirectX 12. Zo komt het bedrijf met enkele features die onder andere moeten leiden tot minder texture pop-in en betere prestaties. Met DXR Tier 1.1 voegt Microsoft ook enkele nieuwe raytracingfuncties toe aan de api.

De nieuwe DirectX 12-update is momenteel alleen bruikbaar voor ontwikkelaars. In de toekomst worden de nieuwe functies ongetwijfeld toegepast in nieuwe games. De nieuwe DirectX-api is voor ontwikkelaars beschikbaar in de recentste Windows 10 Insider Preview-build. Gebruikers moeten hiervoor ook de nieuwste DirectX Shader Compiler downloaden en bij gpu-fabrikanten drivers met ondersteuning voor de nieuwe features aanvragen.

Microsoft voegt onder andere DirectX Sampler Feedback toe. Dit is een nieuwe feature voor 'next-gengames'. Gamewerelden worden exponentieel groter en gedetailleerder, waardoor ontwikkelaars soms de kwaliteit van assets moeten terugschroeven of textures tijdens het spelen moeten laden. Dit laatste kan pop-in als effect hebben en is dus onwenselijk. Bij texture pop-in worden textures niet correct geladen, waardoor ze een lage resolutie hebben of compleet ontbreken. Vaak duurt het een paar seconden voordat dit is opgelost. Dit is vooral een probleem op hoge resoluties als 4k.

Sampler Feedback moet dit probleem oplossen met onder andere texture streaming en texture-space shading. Dit zijn twee toepassingen die op hardwareniveau worden uitgevoerd en kunnen bijvoorbeeld 'opnemen' wanneer bepaalde textures in een bepaald deel van het spel werden geladen. Deze data kan gebruikt worden om ervoor te zorgen dat shaderberekeningen niet continu opnieuw worden gedaan. Ook kan exact worden bepaald op welk moment een texture moet worden geladen. Dit moet texturepop-in verminderen en de kwaliteit van textures waarborgen.

Ook krijgt DirectX Raytracing, ook wel DXR, nieuwe functies in DirectX Raytracing Tier 1.1. Met deze nieuwe superset kunnen ontwikkelaars onder andere extra shaders toevoegen aan bestaande raytracing pipeline state objects. Ook heeft raytracing nu ondersteuning voor ExecuteIndirect, waarbij het raytracingalgoritme het aantal gesimuleerde lichstralen afstemt op de execution timeline van een gpu. Ook is er nu ondersteuning voor inline raytracing. Dit biedt meer directe controle over het ray traversal-algoritme en shader scheduling.

Microsoft komt verder met DirectX Mesh Shader. Een mesh shader is volgens Microsoft een nieuwe generatie technologie die het verwerken van geometrie via een gpu mogelijk maakt. Deze technologie bundelt kort gezegd verschillende stadia van shading in enkele kleine pakketten. Dit moet het proces versimpelen en krachtiger maken. Ontwikkelaars moeten meer complexe geometrische details kunnen maken zonder dat dit een groot effect heeft op de framerate.

Mesh shaders versimpelen het shadingproces aanzienlijk