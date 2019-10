Ziggo-app meet wifisnelheid op gekozen plekken in huis en maakt er 3d-kaart van

Ziggo heeft de Ziggo Wifi Assistant-app uitgebracht. Daarmee kunnen ook niet-Ziggo-klanten op een aantal zelf gekozen plekken in een gebouw meten hoe hoog de down- en uploadsnelheid is via de aanwezige wifiverbinding.

Ziggo presenteert de app, die zowel voor Android als voor iOS beschikbaar is, als een tool waarbij 'augmented reality' wordt gebruikt om een 3d-plattegrond te maken van de wifisituatie op bijvoorbeeld de werkplek of thuis. De gebruiker kan in de app op willekeurige plekken in huis een meetpunt plaatsen, waarna de app, afhankelijk van het bereik, na een aantal seconden weergeeft hoe hoog op die plek de down- en uploadsnelheid zijn. Bij het voltooien van een meetpunt geeft de app direct een oordeel over de wifisnelheid. Een downloadsnelheid van bijvoorbeeld 57Mbit/s en een uploadsnelheid van 31Mbit/s wordt door de app als 'supersnel' beoordeeld en 165Mbit/s down en 159Mbit/s up noemt de app 'extreem snel'.

Vervolgens worden de verschillende meetplekken in de vorm een schematische 3d-weergave geplaatst op de juiste afstanden van elkaar in de ruimte, zodat de gebruiker in een oogopslag kan zien waar de wifi minder snel of instabiel is. Ziggo geeft gebruikers daarna de optie om adviezen te bekijken om het wifisignaal te verbeteren, al gaat dat niet veel verder dan bijvoorbeeld de suggestie om een extra wifipunt te plaatsen of een wifipunt beter te laten functioneren door binnen 30cm geen andere elektronische apparaten te plaatsen. Ziggo zegt dat deze app verschilt van reguliere speedtests doordat hij de metingen koppelt aan een algoritme en 'nuttige tips', en een 3d-plattegrond maakt.

Om de app te kunnen gebruiken, moeten gebruikers Ziggo locatietoestemming en cameratoestemming geven. Volgens Ziggo wordt geen gebruik gemaakt van gps-posities, maar wordt enkel wifi-informatie gebruikt die onder 'locatiebepaling' valt. Om een meetpunt te kunnen plaatsen, moet er in feite een scherpe foto van die plek worden gemaakt, waarvoor voldoende licht en contrast nodig zijn; anders kan de wifisnelheid niet gemeten worden. De app vertaalt de meetpunten in een 3d-kaart, zodat duidelijk is hoe de punten ten opzichte van elkaar liggen. Hiermee zijn de gemaakte foto's overigens niet meer te zien. Ziggo zegt dat alle informatie enkel op het apparaat blijft en dat er geen video's of foto's worden gemaakt. De camera is volgens de provider enkel nodig om 'inzicht in de ruimte te krijgen voor een zo reëel mogelijke 3d-weergave'.