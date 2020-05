Cloudflare introduceert gedetailleerde speedtest

Cloudflare heeft een uitgebreide speedtest beschikbaar gesteld. Via de site krijgen gebruikers inzicht in de download- en upoadsnelheid, latency en jitter van hun verbinding. Resultaten zijn per onderdeel te bekijken en te exporteren als csv-bestand.

De speedtest van Cloudflare bestaat uit diverse onderdelen en de resultaten zijn afzonderlijk te bekijken. Zo worden er pakketjes van 10kB, 100kB, 1MB, 25MB en 100MB gedownload en in tabellen is zichtbaar hoe snel dat gaat. Volgens Cloudflare zijn de kleine downloads representatief voor bijvoorbeeld het inladen van css-stylesheets en json-blobs. De grotere downloads moeten inzicht geven in de maximale bandbreedte van de verbinding.

Naast latency meet de test ook jitter. Daarmee wordt aangegeven hoe stabiel de latency is. Gebruikers kunnen via de site bij alle resultaten doorklikken om uitgebreide rapportages te zien per onderdeel. Ook is het mogelijk om alle resultaten te exporteren in csv-formaat. De broncode is in te zien op GitHub.

Cloudflare zegt de speedtest online te zetten zodat mensen die nu door de coronacrisis thuiswerken, kunnen kijken hoe hun internetverbinding presteert. Volgens de dienst worden meetgegevens geanonimiseerd verzameld en alleen gebruikt voor het verbeteren van eigen diensten van Cloudflare.

Update: de speedtest geeft momenteel geen resultaten voor de uploadsnelheid. Cloudflare heeft die test tijdelijk uitgeschakeld vanwege onverwachte resultaten.