Ookla: Speedtest op Nederlandse 4g-netwerken kwam gemiddeld uit rond 60Mbit/s

Snelheidstests op Nederlandse 4g-netwerken kwamen in het eerste halfjaar uit rond 60Mbit/s, terwijl de uploadsnelheden gemiddeld 15Mbit/s waren. T-Mobile heeft het snelste mobiele internet volgens de testresultaten. Over België zijn nog geen cijfers bekend.

Ookla heeft cijfers meegenomen van 418.722 tests op 80.311 apparaten, zo staat in het rapport. De downloadsnelheid is daarmee ten opzichte van vorig jaar fors toegenomen. Toen kwamen tests gemiddeld uit op 51Mbit/s down. De uploadsnelheid is minder toegenomen, van 14,4 naar 15,6Mbit/s.

Apparaten op het T-Mobile-netwerk kwamen gemiddeld uit op 78,1Mbit/s down en 18,2Mbit/s up, veel hoger dan Vodafone en KPN, die rond 54 en 53Mbit/s down zitten. Apparaten bij Tele2, onderdeel van T-Mobile, komen gemiddeld tot 48Mbit/s.

De gemiddelde snelheden komen lager uit dan mogelijk is op de netwerken, omdat veel apparaten ouder zijn. Ookla meldt dat het meestgebruikte apparaat voor de tests een iPhone X uit 2017 is, gevolgd door een iPhone 7 uit 2016, iPhone 8 uit 2017, Samsung Galaxy S8 uit 2017 en iPhone 6s uit 2015. Die ondersteunen nog niet de nieuwe netwerktechnieken om het maximale uit de huidige 4g-netwerken te halen en komen daardoor vermoedelijk tot lagere resultaten.

Het is de derde keer dat Ookla T-Mobile een prijs geeft voor de provider in Nederland met de hoogste gemiddelde snelheid in tests. Het bedrijf dat de snelheidstest aanbiedt, heeft in de afgelopen jaren geen overzicht gemaakt van tests op Belgische netwerken.