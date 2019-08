'Noord-Korea heeft 2 miljard dollar gestolen van banken en cryptobeurzen'

Noord-Korea heeft met digitale inbraken bij banken en cryptobeurzen naar schatting 2 miljard dollar gestolen. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van de Verenigde Naties dat Reuters heeft ingezien.

Volgens Reuters staat in het rapport dat de aanvalsmethoden van Noord-Korea wijdverspreid en steeds geavanceerder zijn. Ook zou het Noord-Koreaanse regime gestolen geld en cryptovaluta op internet witwassen. Het geld wordt volgens het rapport gebruikt om de ontwikkeling van nucleaire wapens te bekostigen.

Welke cryptobeurzen en banken allemaal slachtoffer zijn geweest van Noord-Koreaanse aanvallen, is niet duidelijk. Experts zouden in het rapport schrijven dat er op zijn minst 35 aanvallen zijn geweest in 17 landen waarbij Noord-Korea betrokken zou zijn.

Beveiligingsbedrijven hebben in de afgelopen jaren vaker melding gemaakt van aan Noord-Korea gelieerde groeperingen die aanvallen uitvoeren op financiële instellingen. De Lazarus-groep zou in 2017 een Taiwanese bank hebben aangevallen en zou ook achter een aanval op de centrale bank van Bangladesh zitten.

Beveiligingsbedrijf Group-IB maakte eind vorig jaar een overzicht met vermeende opbrengsten van aanvallen op cryptobeurzen. Lazarus kwam in dat overzicht als winnaar uit de bus, met een opbrengst van 571 miljoen dollar.