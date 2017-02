Door Sander van Voorst, maandag 13 februari 2017 12:02, 4 reacties • Feedback

Volgens onderzoek van twee beveiligingsbedrijven richt de zogenaamde Lazarus-hackergroep zich sinds zes maanden op internationale banken. Deze groep lijkt verantwoordelijk te zijn voor de hack op de centrale bank van Bangladesh en de Sony-hack.

Zowel BAE Systems, dat de Swift-hack in Bangladesh onderzocht, als Symantec schrijft over de nieuwe reeks aanvallen. Beide zeggen dat het verband met de Lazarus-groep op dit moment nog niet volledig vaststaat, maar dat er aanwijzingen zijn dat het om dezelfde groep gaat. Zo vertoont gebruikte malware overeenkomsten met eerdere Lazarus-varianten en passen de doelwitten bij de eerdere hacks van de groep. Volgens de bedrijven richt de groep zich momenteel voornamelijk op banken in Polen, Mexico en de VS. In totaal gaat het om 104 organisaties in 31 verschillende landen.

De aanvallen kwamen aan het licht doordat de website van een Poolse financiële toezichthouder werd gebruikt om bezoekers te infecteren. De site BadCyber besteedde eerder deze maand aandacht aan de aanvallen. Het ging hier om een watering hole-aanval, waarbij een veelgebruikte website wordt ingezet om een bepaalde groep gebruikers te infecteren. Voor medewerkers van banken is daarom de site van een financiële toezichthouder een geschikt doelwit. Deze site stuurde gebruikers met bepaalde ip-adressen door naar een aangepaste exploitkit. Aan de hand van deze whitelist konden de bedrijven een indruk krijgen van de doelwitten van de groep.

Volgens BAE Systems werden ook sites van andere toezichthouders gebruikt, bijvoorbeeld die van Mexico. De Lazarus-groep is volgens het bedrijf ook betrokken geweest bij de hack op de centrale bank van Bangladesh, waarbij 81 miljoen dollar werd gestolen via Swift-software. Eerder zag het bedrijf al een verband tussen deze hack en die op Sony in 2014. De FBI schreef deze destijds toe aan Noord-Korea, wat door dat land van de hand werd gewezen.