Sony heeft meer dan een miljoen abonnees voor PlayStation Now

Sony's gamestreamdienst PlayStation Now heeft meer dan een miljoen abonnees, zo maakt het bedrijf bekend bij de publicatie van de kwartaalcijfers. De verkoop van de PlayStation 4 en van software voor de console daalde.

Het behalen van het aantal van een miljoen Now-abonnees betekent een stijging van driehonderdduizend klanten ten opzichte van mei, toen Sony meldde dat de streamingdienst zevenhonderdduizend abonnees had. Sony heeft zich ten doel gesteld het aantal klanten jaarlijks met 50 procent te laten stijgen. Now is Sony's dienst waarmee gamers PS2-, PS3- en PS4-spellen naar de PlayStation 4 en pc kunnen streamen voor een maandelijks bedrag. Sony kondigde de dienst in 2014 aan en inmiddels is hij beschikbaar in de VS, Canada en Europa, waaronder Nederland en België. Sony verlaagde onlangs de prijs. Het bedrijf krijgt concurrentie van met name Google Stadia.

Met de verkoop van de PlayStation 4 ging het minder goed. De leveringen daalden van 3,9 miljoen in het derde kwartaal van vorig jaar tot 2,8 miljoen nu. Sony verwacht in de komende perioden minder consoles te verkopen dan aanvankelijk was voorspeld, onder andere doordat de PlayStation 5 volgend jaar verschijnt en consumenten daarom een aankoop uitstellen. Het Japanse bedrijf denkt dit jaar 13,5 miljoen PS4's te gaan leveren, 1,5 miljoen minder dan eerder werd verwacht. Cumulatief heeft Sony inmiddels meer dan 102 miljoen PS4's geleverd. In juli werd de mijlpaal van 100 miljoen behaald. Inmiddels werd alleen de PS2 van alle consoles in totaal vaker geleverd.

Ook de verkoop van software voor de PS4 daalde. Mede hierdoor daalde de omzet uit Sony's Game & Network Services-divisie met 17 procent. Sony maakte bekend te stoppen met zijn PlayStation Vue-dienst voor het bekijken van live-tv via de console. Deze dienst was alleen in de VS beschikbaar.

De leveringen van Xperia-smartphones daalden van 1,6 miljoen naar 0,6 miljoen stuks. In geen kwartaal eerder gingen er zo weinig smartphones van Sony over de toonbank. Ook de leveringen van camera's en tv's daalden.

Sony's omzet daalde in het derde kwartaal, het financiële tweede kwartaal in zijn boekhouding, met 3 procent. De winst nam wel toe tot 279 miljard yen, omgerekend 2,31 miljard euro. Dat was te danken aan goede resultaten van de overige divisies van het concern, zoals de Music- en Pictures-onderdelen. Vooral het segment voor beeldsensoren voor smartphones deed het goed; de omzet hieruit nam met 22 procent toe.