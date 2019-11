Intel verwijdert oude end-of-lifedrivers van website

Intel gaat drivers die end-of-life zijn, verwijderen van zijn site. Het gaat om oude drivers die al tijden geen updates meer kregen, maar nog wel gebruikt werden door gebruikers met oude hardware.

Intel heeft de verwijderingen niet officieel aangekondigd. Verschillende gebruikers van internetfora merken op dat er bij bepaalde drivers van het bedrijf ineens een waarschuwing staat. "Deze download is niet meer beschikbaar na 2 december 2019", staat er te lezen. De datums wanneer de drivers niet meer beschikbaar zijn, verschillen, maar in de meeste gevallen is dat nog dit jaar. Het gaat om verschillende drivers, zowel bios-drivers en netwerkdrivers als drivers voor bijvoorbeeld Arduino's. Het gaat meestal om drivers voor bijvoorbeeld oude besturingssystemen, zoals Windows XP of Windows Vista.

Intel heeft geen verklaring gegeven voor het verwijderen van de drivers. Oude drivers krijgen doorgaans geen beveiligings- of functionaliteitsupdates meer, maar blijven wel gewoon online staan. Sommige websites merken op dat er nog oude ftp-sites beschikbaar zijn via Archive.org waar de drivers nog te downloaden zijn, al gaat het om snapshots uit 2014.