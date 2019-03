Qualcomm: dit jaar verschijnen smartphones met 100-megapixelcamera's

Dit jaar verschijnen er smartphones met 64- en 100-megapixelcamera's, claimt Qualcomm. Het bedrijf meldt bij een toelichting op de ondersteuning voor 192-megapixelafbeeldingen door zijn chipsets. Ook komt Qualcomm met een eigen implementatie voor hdr10-opnames.

Fabrikanten van smartphones werken samen met makers van camerasensoren aan smartphones met 64- en 100-megapixelcamera's, zegt Qualcomms Judd Heape van Product Management tegen Mysmartprice. Heape is bij Qualcomm verantwoordelijk voor functionaliteit met betrekking tot camera, computer vision en video.

De productmanager reageert hiermee op vragen over de ondersteuning voor 192-megapixelafbeeldingen door zijn chipsets. Qualcomm maakte recent melding van deze ondersteuning bij de specificatielijsten van zijn Snapdragon 855, 845, 710, 675, 670, 660, terwijl voorheen deze ondersteuning niet vermeld stond, constateerde XDA Developers.

Volgens Heape was die ondersteuning er al wel, maar koos het bedrijf ervoor deze niet te noemen en alleen de maximale resolutie te presenteren bij 30fps- en 60fps-modi waarbij functies als multi-frame noise reduction en zero shutter lag te gebruiken zijn.

Dit jaar verschenen de eerste camera's met 48-megapixelcamera's, mogelijk gemaakt door de Isocell Bright GM1-sensor van Samsung en de IMX586 van Sony. Sensoren met hogere resoluties zijn nog niet bekendgemaakt. Qualcomm toont zich zelf geen voorstander van deze pixelrace en ziet liever grotere pixels dan meer pixels.

Heape maakte verder bekend dat de opvolger van de Snapdragon 855 een Qualcomm-implementatie van hdr10 krijgt voor opnames. De Snapdragon 855 heeft al hdr10+-ondersteuning, net als ondersteuning voor Dolby Vision overigens, maar die implementatie is volgens Heape afkomstig van Samsung. Samsung is een van de drijvende krachten achter hdr10+. Meer details over de eigen hdr-plannen van Qualcomm gaf de productmanager niet.