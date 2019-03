Turtle Beach neemt maker pc-gameaccessoires Roccat over

Het Amerikaanse bedrijf Turtle Beach heeft het Duitse Roccat overgenomen voor in totaal 19,2 miljoen dollar, omgerekend 17 miljoen euro. Met de overname breidt het in headsets gespecialiseerde Turtle Beach uit naar andere pc-accessoires.

Het logo van Roccat

Turtle Beach is met name actief op de markt met gameheadsets en game-audioapparatuur, terwijl Roccat met name met muizen, toetsenborden en toebehoren voor gamers uitbrengt. Naast uitbreiding naar andere productmarkten wil Turtle Beach de overname gebruiken om voet aan de grond bij nieuwe markten te krijgen. Roccat heeft volgens het bedrijf een sterke aanwezigheid in Europese markten zoals thuisland Duitsland en in Azië, waar Turtle Beach zich tot nu toe voornamelijk op de VS en in mindere mate op Europa richtte.

Turtle Beach verwacht dit jaar 20 tot 24 miljoen dollar aan omzet bij te kunnen schrijven door de overname. Volgend jaar zou dat bedrag op 30 miljoen dollar moeten uitkomen. Turtle Beach zelf maakte afgelopen jaar 111,3 miljoen dollar omzet met een nettowinst van 24,6 miljoen dollar.

Roccat is in 2006 opgericht en heeft zijn hoofdkantoor in Hamburg, Duitsland. Turtle Beach noemt geen wijzigingen voor het bedrijf waardoor het er op lijkt dat Roccat met de huidige merknaam op de markt actief blijft. Niet bekend is of er veranderingen voor het personeel zijn. Turtle Beach is in 1975 opgericht en heeft zijn hoofdkantoor in het Amerikaanse San Diego. Aanvankelijk richtte het zich op audioapparatuur maar sinds 2005 op headsets voor gamers.