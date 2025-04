Turtle Beach stopt met Roccat-lijn en gaat producten onder eigen vlag uitbrengen

Componentenfabrikant Turtle Beach stopt met de Roccat-productlijn. Het bedrijf nam Roccat vijf jaar geleden over, maar liet die producten als losstaande serie bestaan. Nu gaat het bedrijf beide merken samenvoegen.

Turtle Beach schrijft in een faq dat het 'meer integratie wil brengen in de productfamilie voor console, pc en simulatie'. "We vonden dat tijd en middelen het beste besteed zouden zijn om ons onder één merk te concentreren en een reeks producten te maken die die het belangrijkst zijn voor gamers", schrijft het bedrijf. In de praktijk betekent dit dat Roccat als losstaand merk verdwijnt. De producten van het bedrijf zullen in de toekomst onder de Turtle Beach-vlag uitkomen.

Turtle Beach nam Roccat vijf jaar geleden over. Beide bedrijven maken accessoires voor pc-gamers; Turtle Beach richt zich vooral op headsets en Roccat op muizen en toetsenborden. Roccat bleef al die tijd als losstaand merk producten uitbrengen binnen Turtle Beach, waardoor het merk een trouwe schare fans bleef houden.

Volgens Turtle Beach blijven bestaande Roccat-producten binnen de garantie vallen als klanten die nog hadden. Ook blijven Roccat-producten werken met de Swarm-software van Turtle Beach. Dat gebeurt ook in de toekomst als Swarm II uitkomt.