Gerucht: Samsung werkt aan klaptelefoon met vouwbaar scherm

Samsung werkt aan nog twee vouwbare smartphones, waaronder een telefoon die verticaal uit te klappen is, volgens een nieuw gerucht. De andere telefoon die door het bedrijf wordt ontwikkeld, is een variant van de Galaxy Fold met het scherm aan de buitenkant.

Samsung is van plan de klaptelefoon met vouwbaar scherm eind dit jaar of begin volgend jaar te onthullen, schrijft Bloomberg op basis van bronnen die bekend zijn met de plannen. Samsung zou verschillende prototypes testen en onder andere overwegen of het toestel een scherm aan de buitenkant moet hebben, zoals nu bij de testmodellen het geval zou zijn. Meer is nog niet bekend over de clamshell-smartphone.

De andere smartphone met vouwbaar scherm waar Samsung aan werkt, is vergelijkbaar met de vorige maand aangekondigde Galaxy Fold, maar dan met een scherm dat ingeklapt aan de buitenkant van het toestel zit. Het bedrijf zou dit prototype al langer hebben en zou hebben overwogen om het uit te brengen als eerste vouwbare smartphone van het bedrijf. Uiteindelijk koos Samsung voor het ontwerp van de Galaxy Fold, met naar binnen gevouwen scherm. Concurrent Huawei onthulde wel een smartphone waarbij het scherm naar buiten buigt.