Vouwbare Huawei Mate X heeft 8"-scherm en gaat 2299 euro kosten

Huawei heeft op de MWC zijn eerste vouwbare telefoon onthuld. Uitgevouwen heeft de zogenaamde Mate X een scherm met een diagonaal van 8". Er zijn geen inkepingen of gaten in het scherm; de Leica-camera's zitten in een zijpaneel aan de achterkant. Het toestel kost 2299 euro.

Als de Mate X is ingeklapt, zit dat zijpaneel naast het scherm dat dan aan de achterkant zit. Deze camera's dienen dus ook als frontcamera wanneer de Mate X is opengeklapt. Het voorste scherm heeft een diagonaal van 6,6" met een resolutie van 2480 x 1148 pixels en bij het achterste is dat 6,38" en 2480 x 892 pixels. Bij elkaar vormen ze een 8"-scherm met een resolutie van 2480 x 2200 pixels.

Opengeklapt heeft de telefoon een dikte van 5,4mm en dichtgeklapt is dat zo'n 11 millimeter. De sidebar is wel dikker omdat daar meer componenten in verwerkt zitten. Huawei beweert echter in zijn presentatie dat dit 11mm dikke gedeelte er juist voor zorgt dat het apparaat daar fijn vast te houden is.

Huawei noemt het scharnier een falcon wing-ontwerp. Het is gepatenteerd en bevat zo'n 100 verschillende onderdelen. Wanneer de telefoon is dichtgeklapt, vertoont het geen inkeping tussen de twee helften. 'Helften' is misschien niet helemaal accuraat om te zeggen; de vouw zit door het ontwerp niet in het midden, wat het wel zit bij de concurrent van Samsung.

De Mate X ondersteunt ook 5g. Huawei heeft zijn eigen Balong 5000-modem, die het vorige maand aankondigde, in het toestel gestopt. Deze wordt gemaakt op een 7nm-procedé en ondersteunt 2g tot en met 5g. Hij ondersteunt zowel nsa als sa-netwerkarchitecturen en haalt gecominbeerde downloadsnelheden van maximaal 7,5Gb/s. Er zitten vier 5g-antennes in. Verder heeft de Mate X een Kirin 980-soc die bijvoorbeeld ook in de Mate 20 Pro te vinden is, maar de Mate X heeft wel 8GB ram.

De accu in de telefoon is opgedeeld over de twee helften van de telefoon en heeft een totale capaciteit van 4500mAh. De usb-c-poort voor data en laden zit aan de onderzijde van de sidebar. Huawei levert een 55W-lader die de accu van 0 procent naar 85 procent lading moet kunnen brengen in een half uur. Diezelfde lader werkt overigens ook met de nieuw aangekondigde MateBook X en levert dan 65W.

Verder heeft de aan-uitknop een vingerafdrukscanner ingebouwd gekregen. De telefoon heeft vooralsnog maar een enkele kleurvariant, die Huawei Interstellar Blue noemt. Het toestel heeft dualsim-functionaliteit. In de tweede sim-slot past ook een geheugenkaart, maar deze slot ondersteunt schijnbaar geen 5g. De interne opslag bedraagt 512GB. Huawei heeft ook een hoesje ontwikkeld voor het toestel.

Huawei is zich ervan bewust dat 2299 euro voor een smartphone veel is. "Er zit zoveel nieuwe technologie en innovatie hierin. De kosten zijn op dit moment erg hoog. Onze ingenieurs proberen dit efficiënter te maken", stelde Huawei-kopstuk Richard Yu aan het einde van de presentatie. Vanaf halverwege 2019 moet de telefoon te koop zijn.