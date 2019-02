Nokia 9 PureView met vijf camera's komt in maart uit voor 599 euro

HMD heeft zijn Nokia 9 PureView met vijf camera's aangekondigd. Het toestel is uitgerust met een beeldprocessor van Light, waarmee de informatie van alle camera's wordt gecombineerd. HMD heeft samengewerkt met Adobe voor ondersteuning in Lightroom.

De module met vijf camera's bestaat uit twee rgb-sensoren en drie monochroomsensoren, allemaal met een 12-megapixelresolutie en een lens met een diafragma van f/1.8. Door het weglaten van de kleurenfilters kunnen die zwart-witcamera's in theorie meer licht opvangen en meer details vastleggen. Het uiteindelijke resultaat is wel een kleurenfoto.

Volgens HMD hebben foto's gemaakt met de Nokia 9 PureView een dynamisch bereik van 12,4 stops en kan er achteraf scherpgesteld worden met behulp van een dieptemap met een resolutie van 12 megapixel. Door een samenwerking met Google werkt dat ook in de Foto's-applicatie van Android.

Jpg-bestanden die met de Nokia 9 PureView worden gemaakt, hebben een 12-megapixelresolutie. Het is ook mogelijk om dng-rawbestanden op te slaan en op de telefoon te bewerken met Adobe Lightroom Mobile.

HMD heeft voor de Nokia 9 PureView samengewerkt met het Britse bedrijf Light, dat gespecialiseerd is in computational photography. Light is bekend van zijn L16-camera, waar zestien camera's in zijn verwerkt. In de Nokia 9 zit een custom asic van Light, voor het aansturen van de camera's. Ook claimt HMD dat het toestel de eerste smartphone is die alle capaciteiten van de Snapdragon 845-soc benut, als het gaat om beeldverwerking.

De Nokia 9 heeft een waterbestendige behuizing met een aluminium frame, de voor- en achterkant zijn voorzien van glas. Het toestel is 8mm dik en ondersteunt draadloos laden volgens de Qi-standaard. Er is een vingerafdrukscanner achter het scherm verwerkt. Dat scherm is een 6"-oledpaneel, zonder inkeping, met een 2k-resolutie. De accu heeft een capaciteit van 3320mAh en opladen gaat via de usb-c-aansluiting. Het Android 9-toestel heeft geen 3,5mm-aansluiting.

HMD brengt de Nokia 9 vanaf 15 maart uit voor een adviesprijs van 599 euro. Voor dat geld krijgen kopers een uitvoering met 6GB ram en 128GB flashopslag.