Digitaal Welzijn-app van Google komt uit voor andere smartphones

De Digitaal Welzijn-instellingen van Google komen uit voor andere smartphones dan Pixel-telefoons en smartphones in het Android One-programma. De Samsung Galaxy S10 en Nokia 8 en 6 uit 2017 krijgen ook deze app.

Samsung heeft de Google-versie van Digitaal Welzijn ingebouwd in zijn S10-telefoons, ontdekte XDA-Developers. De Nokia 8 en 6 uit 2017, die geen Android One draaien, krijgen de opties met de Android 9.0-upgrade voor die telefoons. Die zijn nu aan het uitkomen. Nokia-telefoons met Android One hadden al wel Digitaal Welzijn in de instellingen staan.

Digitaal Welzijn is de verzameling instellingen waarmee gebruikers het gebruik van hun smartphone en apps kunnen beteugelen. Dat gebeurt onder meer door het opleggen van limieten voor het gebruik van bepaalde apps of typen apps. Bovendien kunnen gebruikers ervoor kiezen dat het scherm monochroom wordt na een bepaalde tijd 's avonds.

XDA-Developers ontdekte nog meer wijzigingen in de instellingen van de S10. Zo kunnen gebruikers de Bixby-knop gebruiken om een andere app te openen dan Samsungs digitale assistent. Ook vervangt Samsung de vier schermmodussen die het sinds zeven jaar gebruikt voor twee: levendig en natuurlijk. Daarnaast zijn er geavanceerde instellingen voor de kleurafstelling van het scherm.

De software heeft bovendien een optie om de ruimte rond het gat voor de frontcamera of frontcamera's te gebruiken als notificatieled, die ontbreekt op de telefoon. Zo is het mogelijk om de ring in een bepaalde kleur te laten oplichten als er een bericht in een bepaalde app binnenkomt.

Samsung presenteerde de Galaxy S10 woensdagavond. De telefoons zijn over twee weken te koop. De goedkoopste versie, de S10e, kost vanaf 750 euro, terwijl de duurste versie van de S10+, met 1TB-opslag en 12GB geheugen, 1500 euro moet kosten.